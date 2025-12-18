冬至の日に楽しむ♪「ゆず」の香りが広がるおうちごはん

冬至といえばゆず湯が思い浮かびますが、「ゆず」を料理に取り入れるのもおすすめです。香り豊かなゆずを添えるだけで、いつもの献立が季節を感じる一皿♪特別な食材や手間はいらず、気軽に楽しめるのも魅力です。冬至の日を、食卓からおいしく味わってみませんか。

2025年の冬至は「12月22日（月）」です！

冬至（とうじ）は、1年の中で最も昼が短く、夜が長い日。太陽の位置がいちばん低くなり、この日を境に少しずつ昼の時間が長くなっていくことから、昔から「運気が上向いていく節目の日」と考えられてきました。





日本では、があります。かぼちゃと小豆（あずき）を一緒に炊いた「かぼちゃのいとこ煮」も、昔から冬至によく食べられてきた料理の一つですが、今年は料理にもゆずをプラスして楽しんでみませんか。香り豊かなゆずを味わいながら、無病息災を願い、元気に冬を過ごしましょう！

「ゆず」の香りを楽しむアイデアレシピ！

すぐ食べられるゆず大根

さっと作れて、さっぱり爽やか。つい箸が進む「ゆず大根」は、箸休めや副菜にぴったりの一品です。あと一品ほしいときや、こってりしたおかずの合間にも活躍し、食卓にあるとうれしい存在です。



ゆず果汁や酢、砂糖の量はお好みで調整できるので、自分好みの味に仕上げられます。ゆずの皮がない場合は、大根の甘酢漬けとして楽しんでもOK！ 大根がおいしいこの冬、ついリピートしたくなるレシピです。



いつもの「ポテトサラダ」を、冬らしくアレンジ。

刻んだ柚子の皮と果汁を少量加えることで、ベーコンのスモーキーさが引き立ち、すっきりとした後味に。



カリッと焼いた太めのベーコンが食感のアクセントになりますよ！ 定番の一皿を、今の季節ならではの味わいで楽しんでみてください。

柚子が香る♪炙りベーコンポテサラ｜Instagram（＠biskes7）ブリと柚子のマリネサラダ出典：https://www.instagram.com

旬のブリに、柚子の香りをまとわせたマリネサラダ。

ひと口食べると、脂の甘みと爽やかな香りがふわっと広がります。



切って和えるだけの手軽さで、特別感のある仕上がりになるのもうれしいポイント。

ワインやスパークリングを用意して、ゆったりとした時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

ブリと柚子のマリネサラダ｜Instagram（＠tomoky_take）柚子胡椒入りミートソースパスタ

ミートソースパスタに、柚子胡椒のアクセントを。

ゆずが手に入らないときは、「柚子胡椒」を活用するのもおすすめです。



@yoppi35さんは、ミートソースの仕上げに使ったのが【ミラクルスパイス ふ〜塩×スザ飯】のゆず胡椒ミックス。

青唐辛子と柚子胡椒のほどよい辛味が、ソースのコクを引き立て、後味をすっきりとまとめてくれます。



気分を変えて味変したいときにも、いいですね♪

柚子胡椒入りミートソースパスタ｜Instagram（＠yoppi35）自家製 柚子胡椒

青柚子が手に入ったら、ぜひ試したい柚子胡椒作り。材料はシンプルで、あとは刻んで混ぜるだけ！



果汁の量で仕上がりの質感を調整できるので、好みに合わせて作れるのも魅力です。

手間をかけた分だけ、使うたびにうれしくなる保存調味料です。

これからの寒い季節、鍋料理鍋や汁物、いつもの料理に少し添えて楽しんでみてくださいね。

自家製 柚子胡椒｜Instagram（＠kco_iida）ゆずのクラフトソーダ

クラフトコーラはカフェでもよく見かけますよね。とあるお店でスパイスの効いたゆずソーダに出会った @carrie_mri さん。

「ゆずでもいいんだ！」という発見から、このレシピが生まれたそうです。



スパイスの香りと、ゆずの爽やかさが重なり、思わずもうひと口と飲み進めてしまうクラフトソーダ風ドリンク。炭酸を注ぐだけで、気分までぱっと明るくなる一杯に仕上がります。

ゆずのクラフトソーダ｜Instagram（＠carrie_mri）

冬至の日は「ゆず」の香りを食卓でも楽しんで♪

冬至の日は、ゆずの香りとともに過ごしたいもの。湯船で温まり、食卓では料理として楽しむことで、季節の節目をより深く味わえます。



香り豊かなゆずを取り入れて、心も体もほっとする一日をお過ごしくださいね。