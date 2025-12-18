【ポケモン】コスメブランド「Naturaglacé」下地＆パウダーにSPデザインが登場♪
天然由来成分100％のスキンケアメイクブランド「Naturaglacé（ナチュラグラッセ）」より、ポケモンコレクションが新登場。メルヘン可愛い特別なパッケージで毎日のメイクが楽しくなる♪
☆毎日のメイク＆スキンケアアイテムが可愛いポケモンデザインに（写真7点）＞＞＞
天然由来成分100％・スキンケア発想のメイクアップブランド「Naturaglacé（ナチュラグラッセ）」より、任天堂の人気キャラクター「ポケモン」デザインのメイク下地＆プレストパウダーが新登場！
「メイクアップ クリーム モイストP」は悩みをカバーし、つややかで ”上質な素肌” を演出してくれるスキンケア下地。SPF50+ PA +++でUVカット効果も！
ナチュラルベージュ、ラベンダーピンク、ウォータリーブルーの3色展開となっており、角質層の深くまで届くスキンケア効果を目指し、 ”進化版レチノール” と期待されている植物成分 ”シリビン” （レチノール様作用（ハリ・整肌）のある成分）を配合している。
「スキンケアシールド プレストパウダーP」はきめ細やかな肌質感が続く素肌をケアするプレストパウダー。ソフトフォーカス効果で毛穴・凹凸を自然にカバーし、端正な肌質感を演出してくれる。
ミラージュピンクの1色展開。
「UVプロテクションベースP」は紫外線・ブルーライト・近赤外線を徹底カットの高機能スキンケアUV。冬でもしっかりUVケアしたい方におすすめ。メイクに響かずナチュラルに気になる肌感をカバーしてくれるクリアベージュの1色展開。
そして「ポアレス スムース プライマーP」はメイク前に仕込みたい、シリコンで埋めないタイプの凹凸プライマー。
独自のシリコンフリー処方で、肌に心地よく毛穴・小ジワをカバーしてくれ、 ”さらさら感” と ”うるおい” を両立し、テカリ、化粧崩れを防いでくれる。
どのアイテムも数量限定での展開となっており、メルヘンな雰囲気のシンプルかつキュートデザイン。ピカチュウやミュウ、カビゴンたちが、使うたびに笑顔になれる優しい愛らしさを振りまいてくれます♪
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
