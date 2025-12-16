2001年に誕生し、今年で21回目となる漫才頂上決戦「M-1グランプリ2025」は、いよいよ今週末、12月21日(日)に決勝戦を迎える。今年は大会史上最多となる11521組の漫才師がエントリーし、8月1日(金)より予選を行ってきた。審査基準は1回目から変わらず、「とにかく面白い漫才」。M-1戦士たちは、自分たちが一番面白いと証明するため、信じる笑いを突き進み、壊し、“4分間”を塗り替えてきた。

昨年はM-1グランプリ開催20回というアニバーサリーイヤーであり、令和ロマンが前代未聞の2年連続優勝を達成。この歴史的な激闘を経て、新たなスタートを切った「M-1グランプリ2025」。今回の大会テーマは「漫才万歳」。「漫才」の起源は「万歳（ばんざい）」にあるという原点に立ち返り、話芸が持つ根源的な力と、漫才がもたらす喜びを改めて伝えるテーマとなった。

予想不可能な結果の先にある景色へたどり着けるのは、自分自身の「道しるべ」を信じる者だけ。大人へと歩む道の中で、楽して流れに身を任せる人生を選ばず、しるされた道をひたすら進み、楽しみながら、もがきながら“王者”を目指すM-1戦士たちを導いてくれる楽曲として、今年は ORANGE RANGE「ミチシルベ~a road home~」が4分間のオリジナルプロモーションビデオに採用された。

今年のファイナリストは、5年連続決勝進出の真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルト。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。例年以上に各コンビのネタに磨きがかかっている熱き大会が予想される。すべてのM-1戦士が目指す道の先に待つのは、ただ一つ、『俺たちが一番おもしろい』という証明だ。予選から密着し、数百時間もの映像から溢れる熱が、ネタ時間と同じ「4分間」のプロモーションビデオに閉じ込められている。

決勝進出者はもちろん、惜しくも決勝の舞台へ届かなかった全てのM-1戦士たちに感謝の気持ちを込めて、本日12月16日(火)午後7時より、M-1公式YouTubeチャンネルにて公開されたこのPV。 毎年恒例となった4分間のプロモーションビデオ『M-1グランプリ2025 × ORANGE RANGE「ミチシルベ ~ a road home~」』の熱量を、ぜひ自身の目で体感しよう！

▼ORANGE RANGE プロフィール

沖縄出身の5人組ロックバンド。 2001年に結成し、2002年2月22日にアルバム『オレンジボール』でインディーズデビュー。 2003年シングル『キリキリマイ』でメジャーデビュー。 2025年の第一弾シングル「マジで世界変えちゃう5秒前」からソニーミュージックと再度タッグを組み始動。 今年、「イケナイ太陽」のリバイバルヒットと供に、年末にはNHK紅白歌合戦に19年ぶりに出場する。 来年2026 年に結成25 周年を迎える。 ジャンルにとらわれない自由かつ高い音楽性と、卓越したポピュラリティが話題となり、数々の名曲を送り出し続けている。

▼ORANGE RANGE コメント

「ミチシルベ～a road home～」をテーマソングに起用していただけて、めちゃくちゃ嬉しいです。

映像も拝見しましたが、お笑い芸人さんの生き様とリンクしていて感動しました。

この楽曲は頑張っている人達への応援ソングなので、エントリーした全てのチャレンジャーにエールとありがとうを贈りたいです。

今年はどんなドラマが待っているのか、楽しみしかないです！

PVは本日午後7時からYouTube（ https://youtu.be/xZVHvBq-yVg）にて公開！

その他SNSでも順次公開

11521組の頂点に立つのは 12月21日(日)決戦！

●「M-1グランプリ2025」【敗者復活戦＆決勝戦】

放送日時：12月21日(日)午後3時より ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット 生放送

司会：

<決勝戦> 今田耕司 上戸彩

<敗者復活戦> 陣内智則 齊藤京子

審査員：

＜決勝戦>

海原ともこ(海原やすよ ともこ)

後藤輝基(フットボールアワー)

駒場孝(ミルクボーイ)

柴田英嗣(アンタッチャブル)

哲夫(笑い飯)

博多大吉(博多華丸・大吉)

塙宣之(ナイツ)

山内健司(かまいたち)

礼二(中川家)

＜敗者復活戦＞

井口浩之(ウエストランド)

久保田かずのぶ(とろサーモン)

野田クリスタル(マヂカルラブリー）

ユースケ(ダイアン)

渡辺隆(錦鯉)

出場者：

<決勝戦>

エバース 豪快キャプテン 真空ジェシカ たくろう ドンデコルテ ママタルト めぞん ヤーレンズ ヨネダ2000

<敗者復活戦>

イチゴ おおぞらモード カナメストーン カベポスター 黒帯 今夜も星が綺麗 生姜猫 スタミナパン ゼロカラン センチネル 大王 例えば炎 TCクラクション ドーナツ・ピーナツ 20世紀 ネコニスズ ひつじねいり フランツ 豆鉄砲 ミカボ ミキ

