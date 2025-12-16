太平洋戦争末期に、沖縄諸島で繰り広げられた「沖縄戦」に看護要員として動員され、半数以上が命を落としたことで知られる「ひめゆり学徒隊」。その同窓会が設立したひめゆり平和祈念資料館所蔵とみられる学徒の写真を加工し、自身のライブ宣伝に使用したV系バンド「グランギニョル」に対し、苦情や批判が殺到。ライブは中止となり、バンドは当面の活動休止を発表した。

「同バンドのライブは、12月10日〜12日に那覇市のライブハウスで『グランギニョル三連夜 沖縄単独公演「ひめゆり学徒隊」』として予定されていましたが、バンドがライブの宣伝に“目線を入れた学徒の写真”を用いたり、メンバーが学徒隊のコスプレをしたことに『不謹慎だ』などの怒りの声が殺到。11日から12日にかけて、県民などからライブハウスに『中止』を求める声が多く届いたことで、バンドは12日のライブを中止しました。

沖縄戦に動員された『ひめゆり学徒隊』は、当時15〜19歳だった、沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校の生徒と教員240人で結成されました。戦火の中で、彼女たちは命懸けで任務に当たりましたが、一方的に解散命令を告げられたことで、最終的に多くの生徒と教師が自決や戦死という悲惨な結末を迎えたことで知られています。

ライブタイトルからも、同バンドが『ひめゆり学徒隊』をライブのコンセプトとしていたことは明白で、音源には空襲警報も取り入れていたようです。また、使用した学徒の写真には、元館長の本村つるさんや沖縄戦で亡くなった女子学徒が写っていましたが、バンド側は記念館に写真使用の許諾を求めてもいなかったようです」（スポーツ紙記者）

これにX上では、

《やって良い事といけない事の区別も出来ない人間が音楽という芸術を汚してはいけないと思いますね。沖縄の歴史に対して本当に無礼です》

《日本の教養どうなってる？義務教育崩壊。戦争の悲惨さ習うよね。ひめゆりがどんな場所かも。沖縄は唯一日本で戦場になった場所。知ってたらこんなこと普通できない》

といった声のほか、《ビジュアル系名乗らないで欲しい。先輩達に失礼だわ》など、多くの批判が寄せられる事態に。反響の大きさを受け、12月13日、バンド側は公式Xにて謝罪文を発表した。

「バンドは寄せられた多くの反対意見に対し、《このたびは、私どもの配慮および説明不足により、多数の方々にご迷惑ならびにご不快な思いをおかけしたこと、心よりお詫び申し上げます》と謝罪。そして、《本公演においては、グランギニョルなりに沖縄の歴史について学ばせていただいた上で、ライブコンセプトの一部として表現に取り入れさせていただきました。》と意図を説明。決して沖縄の歴史を侮辱する意図はなかったとし、《十分な配慮が欠けていたことを深く反省しております》と述べました。

さらに、バンドとしての当面の間の活動休止と、キャンセルとなった公演チケットの返金を発表しましたが、コメント欄には《どこをどう学んだらこんな結果になるんだ？今後、沖縄に来るな！》など、辛辣な声が多く寄せられています」（同前）

琉球新報の取材に、資料館の普天間朝佳館長は「生きたくても生きることができなかった友達の無念さを伝えてきた元学徒は、友達がこのように加工されているのを見て悲しみと憤りを覚えると思う。私もショックで不快だ」とコメント。バンドメンバーたちは、まずは歴史を知ることから始める必要がありそうだ。