アイドルグループ「最終未来少女」の元メンバー・藤咲凪が、12月7日放送の『サンデー・ジャポン』（TBS系）に出演。交際0日婚を報告したことに、一部から心配の声が聞かれている。

「藤咲さんは現在5歳と3歳という2児を抱えるシングルマザーですが、この日彼女は『このたび再婚いたしました』と報告。共演者からの拍手のなか、結婚の経緯について説明。『3か月ぐらい前ぐらいに、アイドルをやめたタイミングで突然プロポーズしていただいて。ずっと友人だったんですけど、突然花束持ってプロポーズされて「ほぼ0日婚」みたいな感じで』と明かしました」（芸能記者）

今年7月8日、アイドル活動を一時休止することを発表していた藤咲。ファンは復帰を待っていたものの、そのわずか15日後の23日、グループを即日卒業することを発表した。

「あまりにも性急すぎる結婚に共演者が驚くなか、彼女は『（夫は）一回り年上の方で、癒し系な。子どもにもやさしくて、いい人です。カピバラみたいな。かわいい感じです」とノロけていました」（同）

喜ばしい生報告ではあるのだが、X上では、アイドル引退のタイミングで突然結婚を申し込み、彼女もそれをすんなり受け入れるという状況に、心配する声も。

《藤咲凪ちゃん子供いるのに0日婚で一回り上の男性 色々心配》

《離婚歴ありなのに0日婚しようって思えるのがすごい マジの余計なお世話やけど心配の方が勝つ》

《子どもだけが心配だわ》

と、一部ファンは “新郎” に戸惑いを感じているようだ。こうした心配の声があがるのは、藤咲のこれまでの経歴が背景にありそうだ。

「藤咲さんは中高生時代、不登校気味の生活を過ごし、高校を1年で中退。高卒認定試験合格後に芸能活動をスタートさせました。地下アイドルグループでの活動を経て、2018年に結成された『最終未来少女』に加入。

その後、人気が上昇したが、2024年7月には自宅の窓ガラスが割られ、不法侵入される事件が発生。活動の制限と自粛を発表するなど、ストーカー被害にもあったようです」（芸能プロ関係者）

私生活では、19歳で長女、22歳で次女を出産。さらにSNSでは整形なども隠さずに公表している。

「ある意味、不安定な部分も隠さず活動してきた藤咲さんですが、今回の再婚もあっさりと決断しています。通常であれば、より慎重になるべきところ、そんなスピーディな決断も彼女らしいところですが……ファンからしてみれば、今後の人生設計についてじっくり考えなくてよかったのか、やはり不安に感じる人が多いようですね」（前出・芸能プロ関係者）

なにはともあれ、家族4人で幸せになってほしい。