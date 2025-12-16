お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が15日、日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。過酷ロケについて語った。

コンプライアンスが厳しくなった現在も過酷ロケをこなすクロちゃんに、お笑いコンビ「千鳥」の大悟は「クロちゃんだけいまだにコンプラ緩いよね」と話した。クロちゃんは「そうなんですよね」とうなずきながら、「僕だけ寝て起きたらいきなり無人島に連れて行かれたりとか、いまだに僕だけコンプラが緩い感じがするんですよね。デビュー当時からずっと体を張って、バラエティーに貢献していると思うんですよ」とアピールした。

大悟に「クロちゃんが一番マジでヤバいと思ったロケは？」と聞かれると、「ダチョウと一緒に24時間生活して、ダチョウが僕に求愛して卵を産むかっていうロケをやったんですよ」と回答。予想を上回る答えにスタジオは爆笑に包まれた。

クロちゃんは「4畳くらいのプレハブに入れられて、その中で24時間生活するんですけど、“ダチョウの前に立つな”と。ダチョウに蹴りを食らうと1トンあるらしいんで、ライオンとかでも内臓破裂して死ぬから“前に立つな”って言われた」と、スタッフからの指示を説明。「後ろ側に回って“キュキュキュキュキュン”ってやった。噛むんですよね。けっこう強いんで、そこが青タンみたいにずっとなってて」と振り返った。