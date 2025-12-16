この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ほとんどの経営者は気づかず間違いをして一生改善できないまま…売り上げの悩みを全て解決する方法を教えます！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「絶対につぶれない経営」を掲げる市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「売り上げの悩みを全て解決する方法」という動画を公開。売上が下がった際に多くの経営者が陥りがちな思考の罠と、そこから脱却するための具体的な対策について解説した。



市ノ澤氏は、企業の売上が下がることは自然な現象であり、何の対策も講じなければ売上は必ず落ちていくと指摘する。その原因は、リピーター客の離脱や客単価の減少、競合の出現、さらにはサービスの質の低下など、多岐にわたると説明した。特に、新規顧客の獲得にはリピーター維持の5倍のコストがかかるというデータを挙げ、「リピーターをいかに維持するかが利益を出す上で極めて重要だ」と強調した。



多くの経営者は売上減少に直面すると、顧客数を増やそうと安易な新規集客に走りがちだが、市ノ澤氏は「見るべきは売上の金額ではない」と断言する。重要なのは、変動費（原価）や固定費を含めた「利益構造」を正確に把握することだという。動画では、物価高騰により原価率が10%上昇しただけで、売上が同じでも1,500万円の黒字が1,500万円の赤字に転落するシミュレーションを提示。売上という表面的な数字だけを追うことの危険性を説いた。



では、具体的にどう対策すべきか。市ノ澤氏が最も有効な手段として挙げたのが「値上げ」である。例えば、客単価を1,000円から1,500円に上げることで、客数が3分の1減少しても売上は維持でき、さらに原価率を改善できれば利益を確保できると解説。「値上げは勇気がいる決断だが、やらないと赤字が続くだけ。その分、サービスの質を向上させ、お客様に選んでもらえる価値を提供することが不可欠だ」と語った。



売上が下がった時、焦って顧客数を増やそうとするのではなく、まずは自社の利益構造と顧客に提供している価値そのものを見直すことが重要だ。目先の数字にとらわれず、長期的な視点で経営戦略を立てることが、会社を倒産の危機から救う鍵となるだろう。