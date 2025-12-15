日経225先物：16日2時＝110円安、5万130円
16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万130円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては38.11円安。出来高は5938枚となっている。
TOPIX先物期近は3432ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50130 -110 5938
日経225mini 50125 -115 132866
TOPIX先物 3432 -2 9645
JPX日経400先物 31010 -45 470
グロース指数先物 652 +1 1394
東証REIT指数先物 売買不成立
