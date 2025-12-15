　16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万130円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては38.11円安。出来高は5938枚となっている。

　TOPIX先物期近は3432ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.53ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50130　　　　　-110　　　　5938
日経225mini 　　　　　　 50125　　　　　-115　　　132866
TOPIX先物 　　　　　　　　3432　　　　　　-2　　　　9645
JPX日経400先物　　　　　 31010　　　　　 -45　　　　 470
グロース指数先物　　　　　 652　　　　　　+1　　　　1394
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース