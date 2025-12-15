King ＆ Princeの永瀬廉と、グローバルグループ・RIIZE（ライズ）のSHOTARO（ショウタロウ）＆ANTON（アントン）によるコラボダンス動画が、それぞれの公式SNSに投稿され、大きな話題を集めている。

【動画】永瀬廉×RIIZEショウタロウ＆アントンのコラボダンス／永瀬廉が操り人形に？【写真】King ＆ Prince、RIIZE、『週刊ナイナイミュージックプレゼンツ FNS後夜祭』オフショット（2本）

■永瀬廉×RIIZEショウタロウ＆アントン、夢のダンスコラボ

12月10日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージックプレゼンツ FNS後夜祭』で共演した両者。その際にコラボ動画を撮影したようだ。

まず、King ＆ Princeの楽曲「Theater」に合わせて3人が踊るダンス動画が公開された。柔らかなピンク色のスーツに身を包んだ永瀬を中央に、左にアントン、右にショウタロウがブラックコーデに編み上げブーツ姿で並んで登場。互いに目を合わせてうなずくシーンから動画はスタート。

頬を膨らませたり口を尖らせたりと表情豊かな永瀬に対し、ショウタロウとアントンも肩を揺らしながら、リズム感抜群のステップを披露。3人並んだ姿に、「廉くんもめちゃくちゃ顔小さいのにRIIZEの二人もめちゃくちゃ小顔」と、その“小顔ぶり”もファンの注目を集めた。

■RIIZEショウタロウ＆アントンが永瀬廉を操る！？

一方、RIIZEのSNSには、新曲「Fame」に合わせ、左のショウタロウと右のアントンが、まるで操り人形のように椅子に座った永瀬を動かすユニークな動画が投稿。終始楽しげなショウタロウ、真顔のまま操るアントン、人形になりきりながらも、最後は少し恥ずかしさの滲む表情を見せる永瀬が印象的だ。

SNSでは「廉さん人見知り発動しちゃってて可愛い」「系統違いイケメン揃いで神」「ショウタロウ、前に永瀬くんの『よめぼく』見て泣いたって言ってたよね！」「アントン真顔で操ってて笑う」「可愛いコラボありがとうございます！」など双方のファンの熱いコメントが寄せられている。

■写真：『週刊ナイナイミュージックプレゼンツ FNS後夜祭』オフショット

■写真：RIIZE『週刊ナイナイミュージックプレゼンツ FNS後夜祭』オフショット