黒バージョンがカッコいい「NV200バネット」何が変わった？

日産は2025年12月15日、コンパクトバン「NV200バネット」の一部改良モデルを発売しました。

2009年5月の登場以来、16年が経過した今もなおコンパクトバンの定番として支持されるNV200バネット。従来のバンとは異なるFFプラットフォームを採用することで低床化と広い室内空間を実現し、商用と乗用の両ニーズに合致するスタイリッシュなデザインが特徴です。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「コンパクトバン」です！

取り回しやすい小型車（4・5ナンバー）規格に収まるボディサイズ（全長4410mm×全幅1695mm×全高1855mm-1885mm）で、パワートレインは1.6リッターガソリンエンジンにCVTまたは4速AT（4WDバン）が組み合わされます。

ラインナップは、2人乗り仕様から2列シート5人乗りの商用モデルを基本とし、乗用モデル「ワゴン」では3列シート7人乗りまで用意。

安全装備も充実しており、2024年の改良で「踏み間違い衝突防止アシスト」や「インテリジェントDA（ふらつき警報）」などをすでに全車標準装備するなど、高い先進安全機能を実現しています。

今回の仕様変更では、各種法規への適合に加え、利便性や快適性、安全性が全グレードで向上。「先行車発進お知らせ機能」、「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」、車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」が新たに標準装備されました。

また、全席シートを「抗菌仕様」とし、運転席と助手席には長時間のドライブにおける疲労を軽減する「スパイナルサポート機能」を追加しています。

さらに、バンの中上級モデル「VX」「GX」とワゴンの「16X-2R」「16X-3R」では、右左折時の視認性を高めるサイドターンランプ付きドアミラーが採用されました。

そして、今回の改良の目玉として、「VX」「GX」、ワゴンの「16X-2R」「16X-3R」をベースとした新グレード「Outdoor Black Edition（アウトドア ブラックエディション）」が設定されました。

アウトドア ブラックエディションは、サンドベージュ モノトーンのボディカラーに、ブラックの前後バンパー、ドアハンドル、バックドアフィニッシャー、ホイールを組み合わせ、タフで個性的なアウトドアテイストを強調しています。

また、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）が手掛ける車中泊仕様車「マルチベッド」にも、同様のサンドベージュと、耐久・撥水性に優れるCORDURA製ベッド生地を採用した新グレード「GX Outdoor Black Edition」が追加されています。

NV200バネットの価格（消費税込）は、バン仕様が236万3900円から313万1700円、ワゴン仕様が258万600円から280万3900円です。