【モスラ】2026年はアニバーサリーイヤー！ 記念ロゴにグッズ、POPUPが登場
初登場から65周年、平成モスラから30周年となる2026年はモスライヤー！ 記念ロゴやカラフルなグッズにPOPUPも登場する。
＞＞＞モスライヤー記念アイテムやイベントビジュアルをチェック！（写真15点）
ゴジラと並び、東宝特撮作品の中で屈指の人気を誇る怪獣、モスラ。1961年公開の『モスラ』に初登場し、『モスラ対ゴジラ』『ゴジラVSモスラ』などゴジラシリーズで数多くの作品でも活躍。1996年公開の『モスラ』から始まる、平成モスラ3部作では再びスクリーンの主役となりました。2026年は平成モスラ3部作から30周年、また初登場から65周年とダブルアニバーサリーとなります。そのモスラを記念して「モスライヤー」がスタートする。
このたび記念ロゴが公開。大きな翅がデザインされ、彩り豊かな配色はこれからのゴジラシリーズをさらに盛り上げてくれる ”極彩色” のロゴとなっている。
また記念ロゴの公開と共に、モスライヤーを盛り上げる色とりどりなグッズが登場。フィギュアだけでなくアート作品・雑貨まで、さまざまな ”極彩色” なグッズが登場する。
まずはグッズを紹介。
独自のテーマで作品を世に送り続けている日本画家 村上裕二氏によるモスライヤー記念の作品が登場。ゴジラの日本画を多く世に送り出してきた村上裕二氏が、モスライヤーを記念して作品を制作した。
村上氏からは「日本には長く受け継がれてきた『大和絵』がある。その所作は絵画ジャンル『日本画』に受け継がれてきた。今日ではその所作も現代的に変化している。
ぼくはその日本画家である。時代と共に『画題』を選ぶ姿勢を日本画の先人から学び『モスラ』を描く。昭和、平成、令和を代表する『スター』を絵の中に収める事に、喜びを感じている。」とのコメントが届いている。
このほか、PLEXからは「GVA-MC ゴジラ（1995）浮世ノ絵 幻彩（Frog Tree）」や「GVA-MC ゴジラ（1971）極彩色（桃次郎）」「ゴジラ ミニソフビクロニクル〔MOTHRA SAGA〕」、BANDAI SPIRITSからは「東宝怪獣シリーズ アートヴィネット モスラ（1996）」、栗田産業からは「モスラ箸置き」なども登場する。
またイベントの開催も予定されている。
2026年1月29日（木）から3月1日（日）まで、中野ブロードウェイ 3F 墓場の画廊にて『大モスラPOP UP STORE』が開催。開催記念のレトロタイプソフビや、大モスラPOP UP STORE限定のアパレル・グッズなどを取り扱い予定。開催時には当時撮影で使われた小道具なども店頭に展示予定だ。
2025年12月20日（土）からは数々のゴジラコラボを実施しているニジゲンノモリにて、『モスラ特別展』が開催予定。モスラのスーツやフォトスポットを設置、また貴重な資料の展示などを実施。開催を記念した「モスラレオホワイトカレー」など特別メニューも販売される。
さらに、モスライヤーにあわせて『ゴジラVSモスラ』の4Kデジタルリマスター化が進行中。ゴジラ・モスラ・バトラによる極彩色の戦いがスクリーンによみがえる。ゴジラ・シアターでの上映など詳しい情報は続報をお楽しみに。
TM & （C） TOHO CO., LTD.
＞＞＞モスライヤー記念アイテムやイベントビジュアルをチェック！（写真15点）
ゴジラと並び、東宝特撮作品の中で屈指の人気を誇る怪獣、モスラ。1961年公開の『モスラ』に初登場し、『モスラ対ゴジラ』『ゴジラVSモスラ』などゴジラシリーズで数多くの作品でも活躍。1996年公開の『モスラ』から始まる、平成モスラ3部作では再びスクリーンの主役となりました。2026年は平成モスラ3部作から30周年、また初登場から65周年とダブルアニバーサリーとなります。そのモスラを記念して「モスライヤー」がスタートする。
また記念ロゴの公開と共に、モスライヤーを盛り上げる色とりどりなグッズが登場。フィギュアだけでなくアート作品・雑貨まで、さまざまな ”極彩色” なグッズが登場する。
まずはグッズを紹介。
独自のテーマで作品を世に送り続けている日本画家 村上裕二氏によるモスライヤー記念の作品が登場。ゴジラの日本画を多く世に送り出してきた村上裕二氏が、モスライヤーを記念して作品を制作した。
村上氏からは「日本には長く受け継がれてきた『大和絵』がある。その所作は絵画ジャンル『日本画』に受け継がれてきた。今日ではその所作も現代的に変化している。
ぼくはその日本画家である。時代と共に『画題』を選ぶ姿勢を日本画の先人から学び『モスラ』を描く。昭和、平成、令和を代表する『スター』を絵の中に収める事に、喜びを感じている。」とのコメントが届いている。
このほか、PLEXからは「GVA-MC ゴジラ（1995）浮世ノ絵 幻彩（Frog Tree）」や「GVA-MC ゴジラ（1971）極彩色（桃次郎）」「ゴジラ ミニソフビクロニクル〔MOTHRA SAGA〕」、BANDAI SPIRITSからは「東宝怪獣シリーズ アートヴィネット モスラ（1996）」、栗田産業からは「モスラ箸置き」なども登場する。
またイベントの開催も予定されている。
2026年1月29日（木）から3月1日（日）まで、中野ブロードウェイ 3F 墓場の画廊にて『大モスラPOP UP STORE』が開催。開催記念のレトロタイプソフビや、大モスラPOP UP STORE限定のアパレル・グッズなどを取り扱い予定。開催時には当時撮影で使われた小道具なども店頭に展示予定だ。
2025年12月20日（土）からは数々のゴジラコラボを実施しているニジゲンノモリにて、『モスラ特別展』が開催予定。モスラのスーツやフォトスポットを設置、また貴重な資料の展示などを実施。開催を記念した「モスラレオホワイトカレー」など特別メニューも販売される。
さらに、モスライヤーにあわせて『ゴジラVSモスラ』の4Kデジタルリマスター化が進行中。ゴジラ・モスラ・バトラによる極彩色の戦いがスクリーンによみがえる。ゴジラ・シアターでの上映など詳しい情報は続報をお楽しみに。
TM & （C） TOHO CO., LTD.