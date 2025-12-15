この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

京セラドーム大阪（大阪市西区）で12月13日・14日、「アイドルマスター」シリーズ20周年記念合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025」が開かれた。



京セラドーム大阪近くにあるスーパービバホーム大阪ドームシティ店の屋上駐車場特設会場では、「アイドルマスター」シリーズにちなんだ痛車・痛単車が集結するイベント「MOIW2025 DECOR@TION CAR MEETING」を開催。全国から集まった約90台の痛車・痛単車が展示された。