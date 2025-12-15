King & Prince永瀬廉＆ロウンが見つめ合って大笑い！共演者の枠を超えた特別な絆

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの永瀬廉とロウンが、『FRaU SDGs MOOK 森と海が教えてくれる、きもちのいい暮らし』（12月17日発売）に6ページにわたって登場する。

■永瀬廉＆ロウン、強固な信頼関係を築く過程

12月24日に公開される『映画ラストマン-FIRST LOVE-』で待望の初共演を果たした永瀬廉とロウン。

映画を撮り終えて以来、久々に『FRaU』の撮影スタジオで再会したふたりは、まるで十年来の友人同士のように、弾けるような笑顔で挨拶を交わした。日本語と韓国語、互いの母国語は違っても、ボディランゲージを交えて大声で話し、笑い、ちょっかいを出し合う姿は、スタジオにいたスタッフ全員をも笑顔にしていった。

映画の撮影中は、おもに日本語でコミュニケーションを取っていたというふたり。ロウンは出演が決まってから、ずっと日本語を勉強していたそうで、『FRaU』の撮影でも言葉の壁をまったく感じさせない。ロウンが日本語で、お気に入りのフレーズ「もちもち気持ち～」を口にするや、永瀬は「意味わからない」と言いつつ、うれしそうに、その口マネをする。そして、ふたりで見つめ合って大笑い！ 共演者の枠を超えた、特別な絆がふたりの間にあることがわかる。

言葉も文化も異なる国で活躍する永瀬とロウンが、どうやって心を通わせ、強固な信頼関係を築いていったのか。その過程と、映画に込めた想いが明らかにされた計6ページのPHOTO＆インタビューは必見だ。

