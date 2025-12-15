ギャルタレントとして活躍する“みりちゃむ”こと、大木美里亜のYouTubeチャンネルが12月10日に公開。近所の猫を保護する動画に称賛の声が集まった。

【写真】近所の猫を優しく保護するみりちゃむ

「【ほっこり注意】近所の猫、保護したらまさかの展開に...！ #前編」と題した動画でみりちゃむは近所の猫を保護することになったことを報告。みりちゃむは愛犬・こむぎを飼っているが、そのこむぎを溺愛している近所のおばあちゃんから保護するという。

ママ猫と子猫4匹と全部で5匹の猫を保護することになったみりちゃむ。病院を経由して自宅に連れて帰ると、その愛らしい子猫の姿にみりちゃむは破顔。小さな命がたまらなく愛しいようだ。

ただやはり新しい環境にビビってしまった猫たち。みりちゃむも指を噛まれてしまったようで、負傷の跡が見える。そんな中でも猫たちのために大きなケージを組み立てた。餌で床を散らかしてしまった猫に対しても優しい声で話しかけるみりちゃむ。

里親が見つかるまで猫たちを育てるのに奔走するというみりちゃむ。10月18日に開催された「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」出演後に猫たちと触れ合う様子も描かれていたが、華やかなイベントに神経を使うこともあるだろう。そんなプレッシャーのかかる仕事の後に、猫の存在が癒しになっているようだ。

Netflixのコメディ作品「罵倒村」では、錦鯉・渡辺隆を文字通り罵倒するなど、バラエティ作品ではそういったイメージが強いみりちゃむだが、今回の動画では“素”の優しい表情を見せ、癒されているファンも多いようだ。

NHK連続テレビ小説「おむすび」ではギャル役を演じてその存在感で注目を集めていた。派手な印象もあるみりちゃむだが、一方で素のナチュラルな笑顔を浮かべる姿はみりちゃむの人間としての幅の広さを感じさせる。

どんな動画だったか気になる人は、ぜひみりちゃむのYouTubeチャンネルをチェックしてみよう。コメント欄には「保護活動するみりちゃむ、なんと素晴らしい方でしょう」「なんて素晴らしい方なんでしょ 感謝、感謝です」「みりちゃむってホンマ優しい子やねんと思う」などの声が寄せられている。

（文＝よーちゃん）