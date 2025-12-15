日中関係の冷え込みが続くなか、街から中国人観光客の姿が減っている。一方、空の上では別の異変が。中国系航空会社の運賃が“価格破壊”といえる水準まで下がっているというのだ。そこには「高市発言」とは別の中国事情が透けて見える――。旅行作家の下川裕治氏がレポートする。

＊＊＊

中国系航空会社の運賃値下げが止まらない。

東京とバンコクを結ぶ路線は、1年ほど前から値段が下がりはじめた。往復で4万円を切り、今年の夏には3万円に近づき、秋には2万円台になった。以前から年に数回は東京とバンコクを往復しているが、往復2万円台の記憶はLCCを含めてもなかった。こうなると、もはや値崩れである。

値下げが続いているのはバンコク路線だけではない。来年1月中旬の運賃を見てみると、シンガポールが往復約3万3,000円。インドのデリーが往復5万5,000円台。パリ往復は9万6,000円ほどまで下げている。

航空券の料金検索サイトを見ると、「最安値は中国系航空会社」という傾向に気づく。

中国系航空会社というのは、中国の三大国営基幹航空会社といわれる「中国国際航空」「中国東方航空」「中国南方航空」を指す。航空会社のジャンルでいうとFSC。これはフルサービスキャリアのことで、日本でいったら日本航空や全日空にあたる。預ける荷物は上限はあるものの無料で、機内食も無料で提供される。それなのに、預ける荷物は有料で、機内食がないLCCよりはるかに安い事態となっているのだ。

勘ぐりたくもなる。国営に近い航空会社である。資金力にものをいわせて、一気にシェアを増やそうとしている、という見方もできる。バンコクのある旅行会社に、一般の人は見れない業者専用サイトで調べてもらった。

「航空券が高い時期に値下げして、一気に中国系航空会社のシェアを増やす？ 運賃の動きを見ていると、その意図は感じられないですね。それよりもすごくトリッキー。3万円台の翌日が6万円台になったりする。30分前にあったフライトが急に予約不可にもなる。これは機械ではなく、人がいじってますね。集客に必死になっている航空会社がよくやる手法です」

高市発言に中国が反発するなかで、中国政府は自国民に日本渡航自粛を要請している。それを受け、中国系航空会社は日本路線便を減便し始めている。しかし運賃の値下げからは、それとは違う中国事情が透けて見える。

往復3万1,000円でバンコクへ

12月中旬、中国系航空会社でバンコクに行ってみることにした。利用したのは中国東方航空。上海乗り換え便で往復3万1,000円ほどだった。往路は13時に成田国際空港を出発し、上海浦東国際空港で乗り換え、乗り継ぎ時間は5時間ほど。0時55分にバンコクに着く便だった。

中国系航空会社を利用し、荷物が目的地に届かないトラブルをこれまで3回経験していた。特に乗り換え時間が短いフライトの組み合わせは不安だった。

成田国際空港で乗り込んだ上海便の座席間隔は、LCC並みに狭かった。もう少しで膝が前の座席の背に着いてしまう。シートテレビもない。以前は広告で埋まった分厚い機内誌がささっていたが、それもない。それでもしっかりとした機内食が出た。焼きそば、果物、パウンドケーキ。ビールも無料だった。それを口に運びながら、「食事が出るLCCってところか」と思った。搭乗率は6割ほど。乗客は欧米人が目立った。半分ほどか。あとは日本人と中国人だった。

ガラガラの上海空港

到着した上海浦東国際空港を歩いてみた。この空港は3階がメインの搭乗フロアーで、1階も搭乗フロアーになっている。1階に降りると、そこに人の姿はなかった。免税店や土産物店、コーヒーショップなど、すべての店が閉まっていた。このフロアーはいま、使っていないようだった。

コロナ禍前は、よくこのフロアーで搭乗までの時間をすごした。いつも混みあっていた。利用便が多く、そのやりくりが大変なのか、頻繁に搭乗口が変更された。そのつど、乗客たちの移動が起きる。席が決まっているのに、我先に並ぶ中国人の間から怒鳴り声が響く。館内放送が聞こえず苦労した記憶がある。そのエネルギーがすっかり消えていた。

今年の前半、2回ほど北京の空港も利用した。時間帯にもよるのかもしれないが、その時も免税店や土産物屋などは半分以上がシャッターを下ろしていた。

中国系航空会社の値下げの一因がわかった。中国の景気後退のなかで、海外旅行に出る中国人が減っていたのだ。好景気基調に合わせてきた中国の航空会社は、収益構造の変化を強いられている気がした。思えば、日本路線の減便は高市発言以前から始まっていた。たとえば札幌―北京便。以前は中国国際航空が毎日運航していたが、10月から週4便に減っている。

乗客に話を聞くと

バンコク行きの搭乗口はこれまでと違う顔ぶれだった。欧米人が半分ぐらいを占める。あとは中国人が2、3割。残りが日本人とタイ人といったところか。隣にいた欧米人に感想を訊いてみた。フランス人だった。

「とにかく安い。フランスから往復で500ユーロ（およそ9万円）もしないんだから。サービスは期待しないほうがいいけど、我慢すればなんとかなる」

と笑った。

日本人は意外に少なかった。今年の前半に北京で乗り換えた中国国際航空の北京―バンコク便は日本人で埋まっていた。安い料金に惹かれ、日本各地からバンコクに向かう若者が多かった。彼らが皆、北京の空港で乗り換えるからだ。

しかし今回の上海乗り換え便は、日本人を探すのが苦労するほどだった。男子大学生のふたり連れがいた。

「2万9,000円だったんで買っちゃいました。9月ぐらいだったかな。その後、高市発言で……。ちょっと怖かったんでキャンセルしようとしたら、安い航空券だからキャンセルできないってわかって」

初老の男性もいた。

「販売するネット系の旅行会社の割引もあって、中国東方航空の南京経由便を2万4,000円ほどで買ったんです。そうしたらその便が運休になって、この上海経由便に。台湾有事の話？ 私、そういうことまったく気にしませんから」

まさかの「ノー」

バンコク行きは8割ほどの席が埋まっていた。バンコクまで5時間ほどかかる。離陸してしばらくすると、飲み物のサービスがはじまった。今回はなぜか2回もあった。しかし機内食は配られない。空腹である。トイレに行ったついでに訊いてみた。すると、「ノー」というつっけんどんな返事が返ってきた。機内食はなかったのだ。今回、購入したネット系旅行会社からは、機内食の有無が記載されたスケジュールが送られてこなかったので、確認のしようもなかったのだが。

これまで数えきれないほど国際線の飛行機に乗ってきた。FSCの航空会社で、機内食が出なかったことは1回もなかった。短いフライトでも、軽食は出る。

席に戻ろうとすると、前出のフランス人とすれ違った。機内食がない話をすると、「我慢」といわれた。

実は年末に、中国国際航空に乗る予定がある。そのチケットを確認してみた。食事の欄は空欄になっていた。今年の前半に利用したときのチケットには、食時欄に「朝食」とか「食事」と書かれていたのだが。

収益をあげるためにさまざまな方策に出ているFSCもある。座席指定の有料化、機内食の有料化などだが……。バンコクの旅行会社のスタッフはこういった。

「中国系航空会社はなにをするか予測がつきません。中距離便は機内食をやめる……ありうる話かもしれません」

下川裕治（しもかわ・ゆうじ）

1954（昭和29）年、長野県生れ。旅行作家。『12万円で世界を歩く』でデビュー。『ホテルバンコクにようこそ』『新・バンコク探検』『5万4千円でアジア大横断』『格安エアラインで世界一周』『愛蔵と泡盛酒場「山原船」物語』『世界最悪の鉄道旅行ユーラシア横断2万キロ』『沖縄の離島 路線バスの旅』『コロナ禍を旅する』など、アジアと旅に関する著書多数。『南の島の甲子園―八重山商工の夏』でミズノスポーツライター賞最優秀賞。近著に『僕はこんなふうに旅をしてきた』（朝日文庫）。

