プレミアリーグ 25/26の第16節 ノッティンガム・フォレストとトットナムの試合が、12月14日23:00にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストのイブラヒム・サンガレ（MF）のアシストからカラム・ハドソンオドイ（FW）がゴールを決めてノッティンガム・フォレストが先制。

ここで前半が終了。1-0とノッティンガム・フォレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分ノッティンガム・フォレストが追加点。イブラヒム・サンガレ（MF）のアシストからカラム・ハドソンオドイ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

58分、トットナムは同時に3人を交代。ジェド・スペンス（DF）、ロドリゴ・ベンタンクール（MF）、アーチー・グレイ（MF）に代わりベン・デイビス（DF）、ルーカス・ベルグバル（MF）、ジョアン・パリーニャ（MF）がピッチに入る。

79分ノッティンガム・フォレストが追加点。カラム・ハドソンオドイ（FW）のアシストからイブラヒム・サンガレ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ノッティンガム・フォレストが3-0で勝利した。

なお、ノッティンガム・フォレストは31分にニコロ・サボーナ（DF）に、またトットナムは40分にアーチー・グレイ（MF）、70分にルーカス・ベルグバル（MF）、84分にペドロ・ポロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 01:00:15 更新