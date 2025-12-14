12月13・14日の2日間、東京・国立競技場で開催された『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』初日公演に出演したSnow Man。グループ公式Xにて、メンバー9人での集合ショットを投稿した。

【写真】Snow Man9人のメンカラ仕様のスパンコール衣装で魅了

■メンカラ仕様のスパンコールスーツでいっそう光輝くSnow Man

Snow Manは、『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』初日の12月13日公演に出演。日韓国交正常化60周年を記念したスペシャルゲストとして会場を盛り上げた。

この日のSnow Manは、メンバーカラーをベースに、スパンコールが輝くスーツスタイルで登場。

「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN 出演させていただきました ありがとうございました」と綴り、ファンに向けて出演を報告するとともに、楽屋前と思われる場所で撮影した集合ショットを投稿。

「Snow Man様」と書かれたネームボードを持った深澤辰哉を中心に、時計まわりで渡辺翔太、ラウール、佐久間大介、向井康二、阿部亮平、岩本照、目黒蓮、宮舘涼太が囲むようにして並んだ、Snow Manの9人。

ネームボードを指で指し示したり、ピースをしたり、穏やかな笑顔でカメラを見つめるなど、思い思いのポーズや笑顔に溢れる楽しげな集合ショットを届けた。

本投稿には「みんなビジュ最高」「メンカラ衣装カッコ良い」「キラキラメンカラスーツ大好き」「素敵なお写真のお裾分け」などの声が寄せられている。

また、現地参加者からの「カリスマックス、めっちゃ盛り上がりました」「会場の盛り上がりもすごくて、さすがSnow Man」「雨の中最高のパフォーマンスをありがとうございます」といった声もあがった。

■ミューバン看板前で自撮り撮影する、佐久間大介

また、メンバーの佐久間大介も自身のXを投稿。

「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN スペシャルゲストとして出演しました ありがとうございました 」と綴り、出演者の名前が記載された同イベントの看板をバックにした自撮り写真を公開した。

■阿部亮平は自身のアクリルスタンドを使って投稿

阿部亮平は自身のInstagramのストーリーズを更新し、楽屋のネームボードを持ち上げるように自身のアクリルスタンドを掲げ、そこに吹き出しを付けて「スタンバイ中！！」とおちゃめに報告。

続く投稿では「こういうことですね、公式さん」と綴り、「M1.カリスマックス M2.君は僕のもの M3.W」と当日披露したセットリストを公開した。

阿部亮平 ストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/sn_ryohei.abe_official/

■Snow Man9人がぎゅっと寄った集合ショットも

Snow Man公式Instagramでもストーリーズを更新。

「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN 出演させていただきました！ ありがとうございました！」と綴り、続く投稿ではメンバー9人がぎゅっと密着した集合ショットを公開している。

Snow Man ストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/snowman.official.9/