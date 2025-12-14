【ディズニーストア】『おしゃれキャット』公開55周年記念！ 上品でガーリーな新コレクション登場
ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』公開55周年を記念した新コレクションが、ディズニーストア店舗で12月19日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して12月16日（火）より順次発売される。
ディズニーストアから、『おしゃれキャット』公開55周年を記念した新コレクションが登場。
おしゃれに興味津々な子ネコのマリーがミュールよりもリボンに夢中になってしまうオリジナルアートを用いたアイテムを展開。
リボンやチュールなどの素材を組み合わせ、マリーらしい上品でガーリーなデザインに仕上げました。ツンとしたちょっぴり生意気で可愛いマリーの表情にもご注目。
ラインナップは、頭のリボンを気にしてどこか不機嫌そうな表情がキュートなぬいぐるみをはじめ、やわらかな色合いと細めのリボンがポイントの雑貨やファッションアイテムが充実。フリルが華やかなクッションにもなるブランケットや、黒いリボンを飾ったポーチ、キーチェーンなど、おうちでもおでかけでも活躍するアイテムが取り揃えられている。
そのほか、セーターやブルゾン、ストールなどは、ふんわりと可愛いデザインで冬のおしゃれ気分を盛り上げてくれる。
また、ファッションブランド「LANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）」と共同企画したアイテムも登場する。
マリーのチャームやリボンが揺れるたびに、気分が華やぐ上品なデザイン。高級感のある素材と細部までこだわった繊細なデザインが、毎日のおしゃれをワンランクアップさせてくれそう。
（C） Disney
