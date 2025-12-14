¡Ú¥À¥¤¥ä¤ÎA actII¡Û2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPVÂè1ÃÆ¸ø³«
¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈPVÂè1ÃÆ¸ø³«¤µ¤ì¡¢12¡¿24¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê°ìµóÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤Ï¡¢»ûÅèÍµÆó»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÂôÂ¼±É½ã¤¬¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÀÄÆ»¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÌîµåÉô¤Ç¸æ¹¬°ìÌé¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢¾®Ì«½Õ»Ô¤é¤È¹â¹»Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£FIRST SEASON¡¢SECOND SEASON¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¸¶ºîÆ±ÍÍ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡ÖactII¡×¤¬2019Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£4Ç¯¤ÎÄÀÌÛ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖactII¡×Â³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Çµ¤¹ç½½Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¯ÂôÂ¼¤òÃæ±û¤Ë¡¢¹ßÃ«¡¢¸æ¹¬¤¬ÊÂ¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£3¿Í¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤ÏÆ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿PVÂè1ÃÆ¤Ï¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÂ³¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÀÄÆ»ÌîµåÉô¤ÎÌÌ¡¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂôÂ¼¤¬»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤¦¡É¸ý¾å¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Îµ¤¹ç½½Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤È¡¢³ê¤ê»ß¤á¤Î¥í¡¼¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ò°®¤ê¡¢Æ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ëÂôÂ¼¡¢¤½¤ÎÂôÂ¼¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤¿¸æ¹¬¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤äÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼40¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ú¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂôÂ¼¡¢¹ßÃ«¡¢¸æ¹¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°ì¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Á´¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾Ò²ðÊ¸¤âº£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê°ì¿·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤«¤é2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢YouTube¤Ë¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìµóÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ÏÇÛ¿®³«»Ï¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£º£¸å¤Î¾ðÊóÈ¯É½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë»ûÅèÍµÆó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶¡¾SS¡¾¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
