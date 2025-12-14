»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°È¯É½¡¡¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬¿À¸Í¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡ÖWelcome to Vissel¡×
¿À¸Í¤ÏµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬12·î14Æü¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ë¡¢¿À¸Í¤Î»°ÌÚÃ«¹À»ËÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°È¯É½¡£¥»¥Ï¥Ã¥È¡¦¥¦¥Þ¥ë»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¹¥¥Ã¥Ù»á¤ÈÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌó½ñ¤È»×¤ï¤ì¤ë½ñÎà¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤È°®¼ê¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤Ë¡ÖWelcome to Vissel.¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¥Ã¥Ù»á¤Ï2022Ç¯¤«¤é25Ç¯¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2²óÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¥Ã¥Ù»á¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¿À¸Í¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤Ïºòµ¨¸Â¤ê¤ÇJ1¥ê¡¼¥°2²óÍ¥¾¡¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤¬È¯É½¡£2·î¤Ë»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë