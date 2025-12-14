この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マジで最悪すぎる…定期預金はデメリットしかない。信用金庫から頼まれても絶対にやらないでください！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「マジで最悪すぎる…定期預金はデメリットしかない。信用金庫から頼まれても絶対にやらないでください！」と題した動画を公開。これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、特に借入がある経営者にとって定期預金がいかに危険な選択であるかを、金融機関側の“裏の狙い”と共に解説している。



動画冒頭、市ノ澤氏は銀行や信用金庫から勧められることがある定期預金について「経営者にとってはデメリットしかない」と断言。その最大の理由として、借入をしている金融機関で定期預金をした場合に発生する問題を挙げた。



市ノ澤氏によると、借入残高がある銀行に定期預金をすると、その預金は「実質担保として取られているような状態」になり、事実上「解約できなくなる」という。会社が資金繰りに困り、そのお金を引き出そうとしても、銀行側はまず応じない。これは、経営者にとって資金の流動性が著しく損なわれることを意味する。



さらに、実質的な金利負担が跳ね上がるという「仕組みの罠」についても警鐘を鳴らす。市ノ澤氏は「1億円を金利2%で借り、うち5,000万円を定期預金にする」ケースを例に挙げた。この場合、実際に事業で使えるお金は5,000万円にもかかわらず、支払う金利は1億円に対する200万円のまま。これは「実質的な金利負担が4%に上がってしまう」ことと同じだと、そのカラクリを解説した。



ではなぜ、金融機関は経営者に不利な定期預金を勧めるのか。市ノ澤氏は、その狙いが「金融機関側のメリット」にあると指摘する。一つは、融資のノルマ達成のために貸付額を「水増し」できること。もう一つは、企業が定期預金の解約を申し出た際に「経営状況の悪化を察知できる」ため、モニタリングコストを削減できるという側面があるという。



最後に市ノ澤氏は、「銀行の言いなりで取引していたら会社は大損する可能性がある」と改めて強調。金融機関の意図を把握した上で取引を選択することの重要性を説き、「自分自身でお金のこと、数字のことを学びましょう」と、経営者に自己防衛の必要性を訴えかけた。