授乳中の高熱、実は食事のせいじゃない？意外と知らない「乳腺炎」の本当の仕組み

12児の母である助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「頭痛、悪寒、痛み、赤み、腫れ…授乳中の【乳腺炎】のお話」と題した動画を公開。多くの授乳中の母親が経験する「乳腺炎」について、そのメカニズムを「工場」や「配送センター」といったユニークな例えで解説した。



動画は、実際に乳腺炎で39度の高熱を出したという母親からの相談を紹介するところから始まる。HISAKOさんはまず、かつて乳腺炎の原因とされていた「高カロリーな食事や甘いもの」について言及。「医学的には食事の内容と乳腺炎に直接的な関連はない」と、一般的に信じられている俗説を否定した。



続けて、HISAKOさんはおっぱいの仕組みを図解で説明する。母乳が作られる「乳腺葉」を“工場”、母乳が通る「乳腺」を“配送センター”、そしてそれ以外の部分を“別会社”である「結合組織」に例えた。このユニークな視点から、乳腺炎のメカニズムが解き明かされていく。



母乳が過剰に作られたり、授乳間隔が空いたりして“配送センター”である乳腺に母乳が溜まりすぎると、その一部が“別会社”の結合組織に漏れ出してしまうという。これが炎症を引き起こし、「うっ滞性乳腺炎」の状態になる。さらに、乳頭の傷などから細菌が侵入すると、より重症な「化膿性乳腺炎」に悪化する。この状態になると母乳は「しょっぱくなる」とHISAKOさんは語る。これは、組織の隙間からナトリウムやカリウムといったミネラル分が母乳に漏れ出すためだという。



乳腺炎の最も重要な対処法は「母乳を溜めすぎないこと」であり、赤ちゃんに飲んでもらうのが一番の治療法だとHISAKOさんは結論付ける。痛みが強い場合は我慢せずに解熱鎮痛剤を服用することも推奨しており、無理な我慢はかえって母乳の流れを悪くする可能性があると指摘した。乳腺炎のメカニズムを正しく理解し、適切に対処することの重要性を伝える内容となっている。