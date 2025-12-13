[12.13 プレミアリーグ第16節](スタンフォード ブリッジ)

※24:00開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 24 リース・ジェームズ

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 21 ヨレル・ハト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 17 アンドレイ・サントス

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 38 マルク・ギウ

FW 41 エステバン

監督

エンツォ・マレスカ

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 16 ビタリー・ミコレンコ

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 18 ジャック・グリーリッシュ

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 37 ジェームズ・ガーナー

FW 11 ティエルノ・バリー

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

DF 2 ネイソン・パターソン

DF 39 アダム・アズヌー

DF 73 E. Campbell

MF 20 タイラー・ディブリング

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 7 ドワイト・マクニール

FW 9 ベト

監督

デイビッド・モイーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります