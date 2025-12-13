チェルシーvsエバートン スタメン発表
[12.13 プレミアリーグ第16節](スタンフォード ブリッジ)
※24:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 24 リース・ジェームズ
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 18 ジャック・グリーリッシュ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 11 ティエルノ・バリー
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 39 アダム・アズヌー
DF 73 E. Campbell
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 9 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
※24:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 24 リース・ジェームズ
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 18 ジャック・グリーリッシュ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 11 ティエルノ・バリー
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 39 アダム・アズヌー
DF 73 E. Campbell
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 9 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります