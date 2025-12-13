１３日のＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」では、高市早苗首相の台湾発言に中国が猛反発し、中国軍が自衛隊機にレーダー照射してきた問題などを特集した。

中国機のレーダー照射を未明会見を開いて公表し、抗議を行うなど中国側と対決している小泉進次郎防衛大臣について、番組に解説役で出演したジャーナリスト福島香織氏は「小泉大臣の対応なんですけど、私まさか、こんなまともな大臣になるとは。セクシーとかレジ袋とかバカにしてた大臣が、まさかこんなに頼もしい大臣になるとは当時夢にも思わなくて、なんでなんだろうと思ってます」と語った。

一方で中国側の動きについては「ここまでやらざるを得ないくらい、追い込まれてる」と指摘した。

「今回大臣がはっきりと抗議し、国際社会にも訴え、毅然として透明性の高い回答をしたということで、中国側はこういう脅しも効かなくなると、高市発言を撤回させるには次の手を打つしかないと、かなり暴走する可能性はある。それは心配です」と述べた。