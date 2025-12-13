¡ÚÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÛÂè2´ü´°À®ÈäÏª¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª Âè1¡¦2ÏÃ¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ
2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¡£¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È3Ì¾¤¬ÉñÂæ°§»¢¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Û¤«9¤Ä¤Î·à¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â¼Â»Ü¡¢ËÜÊÔÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¼Ô¤äºîÉÊ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í¡Ê¸¶ºî¡Ë¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Êºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿ ¡É¤½¤Î¸å¡É ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡ÉËâ²¦Æ¤È²¸å¡É ¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¡×Âç¾Þ¡¢¡ÖÂè25²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡×¤Î¿·À¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂè69²ó¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¢¡ÖÂè48²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¡×¤Ç¾¯Ç¯ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù(¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹)¤ÎÂè2´ü¤¬¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉFRIDAY ANIME NIGHT¡É ¤ÇÊüÁ÷¡£Âè1´ü¤âËè½µ¶âÍË¤ÎÆ±ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤ÎÎ¹Ï©¤¬¸«¼é¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î16Æü¤«¤éËè½µ¶âÍËÌë¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëËÜºî¤ÎÂè2´ü¤ÎÂè1ÏÃ¡Ê#29¡Ë¡¢Âè2ÏÃ¡Ê#30¡Ë¤ò¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤Ç10¤Î±Ç²è´Û¤ÇÆ±»þ¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤µ¤é¤ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Î¾å±Ç¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤ò±é¤¸¤ë¼ïºêÆØÈþ¡¢»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡¢¾®ÎÓÀé¹¸¤Î3Ì¾¤¬ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¤Û¤«9¤Ä¤Î±Ç²è´Û¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¡£
Âè1´ü¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿3¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÁÎÎ·¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢Æ±¤¸¤¯Ãç´Ö¤ÎÀï»Î¥¢¥¤¥¼¥ó¤ÎÄï»Ò¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡£Âè2´ü¤Ç¤Ï¤³¤Î3¿Í¤ÎÎ¹¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ç¤è¤ê¶¯¤¯ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯3¿Í¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè2´ü¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º²ñ¾ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00¤«¤é12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ç¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¡£¤Û¤«ÉñÂæ°§»¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°ÉÕ¤¾å±Ç²ñ¾ì¤Î´Õ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍèÇ¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°00¡§00¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤À¡£
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉFRIDAY ANIME NIGHT¡É ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¨¡Ö¼ïºêÆØÈþ¡×¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÂç¡×¤ÎÉôÊ¬¤¬¡ÖÎ©¡×¤Ë¤Ê¤ë»ú¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡Ë»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
