¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤òÅê¹Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤²×Î©¤Á¡ÄÊÆÀìÌç¶É¤¬¥Ç¥£¥¢¥¹¡õ¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤òÆ±°ì²èÌÌ¤Ç¥Ý¥¹¥È
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÜÀÒ¥Á¡¼¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤È¥Ç¥£¥¢¥¹(C)Getty Images
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î12Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¿·¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Ä¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¸«¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï5Ç¯Áí³Û1²¯5500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó240²¯±ß¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFox Sports¡Ù¤ÎMLB¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØMLB on FOX¡Ù¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢2¿Í¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç°ÜÀÒ¥Á¡¼¥à¤Î¿¿¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¥·¡¼¥ó¤òÆ±°ì²èÌÌ¤ÇÅê¹Æ¡£¾å¤¬¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ç¡¢²¼¤¬¥¢¥í¥ó¥½¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2Áª¼ê¤Î´Ö¤Ë¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¶´¤ó¤À¡£
¡¡Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬º£Æü¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²×Î©¤Á¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤òÅê¹Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¶»¤Ë¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Ï¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢Ã£´Ñ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï2026Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡×¡ÖÈà¤é2¿Í¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈá¤·¤¤Æü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖEdwin¤Ï¤¹¤Ç¤Ë100¡ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Äü¤á¤Ë¤â¶á¤¤À¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]