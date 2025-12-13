¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤òÁõ¤Ã¤¿µ¶¥¢¥×¥ê³ÎÇ§¡¡¥Ë¥»·Ù»¡º¾µ½¤Î¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤ËÃí°Õ
¡¡ËÉÈÈ¤Î°Ù¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤¬¡¢¤â¤·¤â¸½¶âÅù¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´í¸±¤¬¿È¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»ëÄ£À¸³è°ÂÁ´Éô¸ø¼°X¤Ï12·î11Æü¡¢Æ±Ä£¤ÎËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡ÖDigi Police¡Ê¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡Ë¡×¤Î¡Öµ¶¥¢¥×¥ê¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê¸ý¤Ï¡Ö¥Ë¥»·Ù»¡º¾µ½¡×¡£·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÁõ¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤¬¡¢¡ÖÁÜººÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶âÅù¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡×²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤³¤Îµ¶¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÊª¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢ÃÔ´Á·âÂàµ¡Ç½¤ä¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÈÈºáÈ¯À¸¾ðÊó¤ÎÄÌÃÎ¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÈÈºáËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤¬¡¢µÕ¤ËÈÈºá¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Î¿®ÍêÀ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡¡¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÊØ¾è¤«
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÌó8³ä¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¡×¤«¤é¤ÎÃå¿®¤ò¼«Æ°¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º¾µ½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Èó¾ï¤Ë°¼Á¤Ê¼ê¸ý¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡¡¥¢¥×¥ê¤ÏÉ¬¤º¡ÖÀµµ¬¥¹¥È¥¢¡×¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Æ·Ù»ëÄ£À¸³è°ÂÁ´Éô¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤ÏÀµµ¬¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡´±¤¬ÁÜºº¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÁ÷¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÄÌ¾ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡Ö¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢App Store¤äGoogle Play¤È¤¤¤Ã¤¿Àµµ¬¤Î¥¹¥È¥¢·ÐÍ³¤Ç¤¢¤ë¤«É¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁÜººÃæ¤Ê¤Î¤ÇÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Öº£¤¹¤°ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤â¡¢º¾µ½¤òµ¿¤¦½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¤Î #µ¶¥¢¥×¥ê ¤ËÃí°Õ¡ª
·Ù»¡´±Åù¤ò¤«¤¿¤êÁÜººÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶âÅù¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¥Ë¥»·Ù»¡º¾µ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤Îµ¶¥¢¥×¥ê¤òÈï³²¼Ô¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤»¤ë¼ê¸ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤ÏÀµµ¬¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹https://t.co/h7Mz1soa3T pic.twitter.com/HWlS5YTnwp
— ·Ù»ëÄ£À¸³è°ÂÁ´Éô (@MPD_yokushi) December 11, 2025
