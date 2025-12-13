¡Ú¥à¡¼¥ß¥ó¡Û½ðÄ¹¤µ¤ó¤ËÈô¹Ô¤ª¤Ë¡ª AIP¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆÅÐ¾ì
¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÀº¹ª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖAIP ¥à¡¼¥ß¥ó Vol.4¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Â£¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¿¤Á¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡£
¡ùÄÁ¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖAIP ¥à¡¼¥ß¥ó Vol.4¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Á÷¤ëAIP¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂè4ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖAIP¡ÊART IN THE POCKET¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¡¢¡ÖART¡¿MANGA¡¿HISTORY¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÊ¸²½Åª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
Âè4ÃÆ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´Éô¤Ç4¼ïÎà¡£
ÊÔ¤ßÌÜ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤·¤¿¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Þ¥Þ¡×¡¢¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ò¼é¤ë¡Ö½ðÄ¹¤µ¤ó¡×¤Ï¸¶ºî³¨¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²ÖÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤Ê¤¦¤Þ¡×¤Ï¸áÇ¯¤Î2026Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡ÖÈô¹Ô¤ª¤Ë¡×︕
¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÀ©ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë ¡É¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤ÊÉ½¸½¡É ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ§½±¡£¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢É½¾ð¡¦¥Ý¡¼¥º¡¦¾®Êª¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤â°ú¤Â³¤¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¡ÖAIP ¥à¡¼¥ß¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£ÃÆ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤ß¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÊC¡ËMoomin Characters¡ÊTM¡Ë
¡ÊC¡ËMoomin Characters¡ÊTM¡Ë