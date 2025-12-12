¿åÃ«È»»á¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¶ØÃÇ¤ÎÄÌ²ß¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¡ÄÌó3600Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤Ç¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×
¡¡Åìµþ¸ÞÎØÂîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¿åÃ«È»»á¡Ê36¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¶ØÃÇ¤ÎÄÌ²ß¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Åê»ñ¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃ«»á¤À¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¶ØÃÇ¤ÎÄÌ²ß¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡¡¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×¤È¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÄÌ²ß¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥ë¥³¥ê¥é¤òÌó3600Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤À¤±¤Ç28Ëü¡×¤È¡Èµã¤¾Ð¤¤¡É¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³¥ê¥é¤Ï¿¨¤Ã¤Á¤ã¤¢¤«¤óww¡×¡ÖÄì¤Ê¤·¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¤¹¤´¤¤½ê¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¡¢¡¢¡¢¤ª´«¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¾Ð¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï1ÈÖ¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ª¤³¤Á¤éÂ¦¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£