歌手の倖田來未（43）が、胸元やおなかがあらわになったセクシーな衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「服着てない!?」倖田來未の衝撃の衣装姿（複数カット）

これまでにもInstagramで、ハイレグ姿やバニーガール風の衣装など、ライブでの様子をたびたび発信してきた倖田。

2025年10月の投稿では、肌色の生地のセクシーな衣装が印象的なステージ上での写真を公開し、「服着てない!?って驚きました」「この衣装着こなせるとかどゆこと」など、ファンから驚きの声が寄せられていた。

胸元やおなかがあらわになったセクシーな衣装姿を披露

12月11日の更新では、フジテレビ系音楽番組『週刊ナイナイミュージックpresents FNS後夜祭』に出演した際のオフショットを投稿。

「real Emotion ミュージックビデオのオマージュをしていただけるということで それまた泣けます なので衣装もオマージュ2025でお送りさせていただきました!!!」と、胸元とおなかがあらわになった衣装姿の写真を複数枚披露している。

この投稿にファンからは、「セクシービューティー」「毎回ビジュ最高すぎます」のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）