倖田來未、生まれ育った家庭環境を明かす「お母さんはお琴の先生」
2025年9月14日 13時7分
倖田來未が13日の番組で、生まれ育った家庭環境に言及した
「お母さんはお琴の先生で、おじいちゃんは尺八の先生」と説明
自身については「4歳か5歳ぐらいで日本舞踊始めてて」と明かした