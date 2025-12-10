元教師が解説「先生と保護者の恋愛」はアリか？子の“トラウマ”になりうる知られざるリスク
元教師のすぎやま氏が「先生と保護者の恋愛事情 #元教師 #先生 #保護者」と題した動画を公開。教育現場におけるタブーともいえる「先生と保護者の恋愛」について、元当事者としての見解を語った。
動画でまず、すぎやま氏は「先生と保護者の恋愛ってアリですか？」と視聴者に問いかける。自身の経験として、教員時代に周囲でそういった話は「聞いたことがない」と明かし、極めて稀なケースであるとの認識を示した。
その上で、もし自身がその立場ならどう思うかという問いに対しては「正直ちょっと無理かな」と率直な気持ちを吐露。その最大の理由として「リスク大きすぎる」点を挙げた。すぎやま氏は、もし保護者と再婚するような事態になれば、その子どもである生徒にとっては計り知れない衝撃を与えると指摘。ある日突然、自分の担任が新しい親として紹介される状況を「気まずすぎ」「思春期の子からしたらトラウマレベル」と表現し、子どもの心情への配慮が不可欠であると強調した。
最後に、すぎやま氏は先生と保護者が交際すること自体は「ルール的には禁止ではないと思う」としながらも、「やっぱり常識的に考えて、ちょっとねぇ…」と、倫理的な観点から慎重であるべきだとの考えを述べた。規則の有無だけでなく、関係者が置かれる複雑な状況を鑑みて判断すべきだという問題提起で動画を締めくくっている。
