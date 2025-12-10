【VITURE × Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses】 12月10日 発売 価格：549ドル

VITUREは、オープンワールドRPG「Cyberpunk 2077（サイバーパンク2077）」を手掛けるCD PROJEKT RED（CDPR）との初コラボレーションモデル「VITURE × Cyberpunk 2077 5th Anniversary Collector’s Edition」を発表した。

ゲーム発売5周年を記念した本コラボモデルは、ナイトシティの美学を次世代XRテクノロジーで“現実世界に実装”することをコンセプトに、半透明のシェルからのぞく内部構造、ネオンサインのように縁を照らす光など、ガジェットというより“未来都市のギア”として存在感を放つ限定デザインで登場する。

限定10,000台のシリアルナンバー入りで製造され、特別に#2077”の番号が刻まれた一台も存在。CDPRアートチームが手掛けたという特別デザインは、ナイトシティの光景を想起させる「コレクターズ仕様のキロシ・オプティクス」とも言える仕上がりになっている。

既に早期アクセス販売が開始しており、価格は549ドル。在庫がなくなり次第販売は終了となる。

□「VITURE × Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses」購入ページ」