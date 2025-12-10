日本相撲協会で2年に一度行なわれる理事選挙。来年1月の初場所後に実施されるが、九州場所は各一門が集まって恒例の理事候補の調整が進められた。相撲担当記者が言う。

【写真】相撲界で「美人すぎる」と話題、「貴景勝の母でございます」

「八角理事長（元横綱・北勝海、62）を輩出している高砂一門では、理事候補に現職の八角親方を擁立することを決めた。協会は65歳定年で、理事は1期2年のため63歳以上は理事に立候補できないため、最後の1期の理事長を目指すことになる。

時津風一門は理事候補に現職の伊勢ノ海親方（元前頭・北勝鬨、59）を擁立する一方、もうひとりの現職である63歳の勝ノ浦親方（元前頭・起利錦）が退任となるため追手風親方（元前頭・大翔山、59歳）を送り出すことにした。元横綱・白鵬の宮城野親方が退職した伊勢ヶ濱一門は揉めごともなく現職の浅香山親方（元大関・魁皇、53）を擁立。この3つの一門は予想通りだった」

今回の理事選で注目されたのは、八角理事長よりも1歳年上で立候補できない現職理事が4人いたことだ。出羽海一門の春日野親方（元関脇・栃乃和歌、63）、境川親方（元小結・両国、63）、二所ノ関一門の芝田山親方（元横綱・大乃国、63）そして前述の時津風一門の勝ノ浦親方だ。

「理事選に先立って、協会内で春日野親方を中心に70歳定年を導入する動きがあったが、芝田山親方が勇退の意向をはっきりさせたことで、63歳以上の理事は揃って後進に道を譲る流れになった」（前出・相撲担当記者）

芝田山親方は、八角理事長との確執があるとされ、理事としては教習所所長の閑職に飛ばされていた経緯があるが、「NHK大相撲中継の専属解説者に転じる話があるといい、理事の椅子に未練はなく、一門の後任理事人事にも口を挟まなかった」（協会関係者）という。

二所ノ関親方が副理事候補にもなれなかった背景

そうした状況もあって、二所ノ関一門の後任理事の行方にも注目が集まった。

「後任として横綱・大の里を誕生させた師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里、39）が擁立されるのではと注目されていた。"次期理事長候補"の声もあったがフタを開けてみれば、後任は片男波親方（元関脇・玉春日、53）が選ばれた。

二所ノ関一門では副理事で佐渡ヶ嶽部屋付の粂川親方（元小結・琴稲妻、63）も立候補できない年齢となったが、後任の副理事候補には同じ佐渡ヶ嶽部屋付の浜風親方（元前頭・五城楼、52）に決まった」（前出・相撲担当記者）

結局、二所ノ関親方は副理事候補にもなれなかったわけだ。その背景について二所ノ関一門の関係者はこう話す。

「二所ノ関親方はまだ若いということもあるが、一門内での人望がない。現役時代からつるむことが嫌いだったが、親方になってもひとり。二所ノ関親方を推す声はほとんどなく、3歳しか違わない鳴戸親方（元大関・琴欧洲、42）を推す声のほうが多かったほど。場所後には九州場所の千秋楽に部屋の横綱を休場させたことへの批判の声も聞かれた。部屋では不祥事も多く、今後も理事候補になれないのではないか。

そもそも、二所ノ関一門では佐渡ヶ嶽親方（元関脇・琴ノ若、57）の影響力が大きい。年寄名跡の数が特出し、退職した元大関・琴風さんも『尾車』を佐渡ヶ嶽部屋から借りていたほど。後任の副理事人事も佐渡ヶ嶽部屋からというのが既定路線でしょう。一門の重鎮である芝田山親方が口を挟まなければなおさらのことです」

ナンバー2の事業部長に誰が就任するか

八角理事長の後任は、角界の2大派閥である二所ノ関一門か出羽海一門からとされているが、「二所ノ関一門から理事長が出ることになれば二所ノ関親方ではなく佐渡ヶ嶽親方となるだろう」（同前）と見られているのだ。残りの出羽海一門については、前出・協会関係者がこう話す。

「最終的に話がまとまっていないが、70歳定年に向けて走り回っていた春日野親方も後進に道を譲ることになり、同い年の境川親方と2つの理事席が空くことになった。後任は副理事の藤島親方（元大関・武双山、53）と上昇志向が強い木瀬親方（元前頭・肥後ノ海、56）と見られているが、木瀬親方は暴力団にチケットを横流ししたとして部屋を閉鎖された過去がある。

本来なら、そうした前例を作りたくないところだが、同じように部屋を閉鎖された元横綱の白鵬が協会執行部と対立して退職したことで、後々に影響はないという判断になりそうだ。藤島親方も次期理事長候補のひとり。長く協会本部に詰めてきたし、協会内の人望もある。

来年の理事選も定員を立候補者数が上回らず無投票になる。白鵬が退職したことで年功序列に戻った。芝田山親方と春日野親方の重鎮2人が理事から抜けることで八角理事長の一強体制となるが、同時に2年先を見据えた後継者争いが激化することになる。2月に発表される職務分掌でナンバー2の事業部長に誰が就任するかが注目されます」

※週刊ポスト2025年12月19日号