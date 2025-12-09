冬メイクが今っぽく変わる。質感と色で楽しむ最新トレンドを押さえた「注目コスメ」３つ
2025冬のメイクは「質感」と「奥行き」がキーワード。肌は素肌感を残しながらも均一に整え、リップはアクセサリーのように持ち運べる多機能タイプが人気。さらに、目元には繊細な偏光パールでニュアンスを重ねる“ワンカラー奥行きメイク”が注目されています。そこで今回は、そんな今季のトレンドを自然に取り入れられる話題のコスメを３つ紹介。大人の肌悩みをほどよくカバーしつつ、冬メイクを更新できるアイテムばかりです。
素肌を美しく見せる“生マット肌”が冬の主役に
冬メイクでまず押さえたいのは、素肌感を残しつつ気になる部分を整える“生マット”仕上げ。テカりを抑えながら、乾燥しやすい大人の肌に自然なツヤが宿る仕上がりが今季の気分です。
▲＆be「ラスティングクッションファンデーション」 全２色（写真はライトベージュ） 各￥3,520（税込）
軽いタッチで伸び広がるテクスチャーが特徴で、目の下の三角ゾーンから外側へ薄く広げると肌の明るさがふわっと引き立ち、立体感のある冬肌に仕上がります。
“アクセサリー感覚リップ”で冬のメイクに遊び心を
この冬は、アクセサリーのように持ち歩ける“ミニリップ”が話題。バッグに付けられるキーホルダーチェーン付きのデザインなど、写真映えする見た目も人気の理由です。
ブレイの「リップスリークミニ」は、体温でとろけるように伸びる質感が魅力。薄膜でなじみ、重ねるほどに発色が強まるため、気分に合わせて印象を変えられます。チークとしても使えるため、統一感のある血色メイクが簡単に完成。
▲ブレイ「リップスリークミニ」 全８色 各￥1,100（税込） ※セブンイレブンにて販売
コロンとしたサイズ感も特徴で、ポーチに入れてもかさばらず、冬ファッションの差し色にもぴったり。リップに少し温度感を足すだけで、顔全体が華やぎます。
偏光パールで“奥行きのある目元”を１色でつくる
2025冬のアイメイクで注目されているのが、光の角度で色が変わる偏光パール。重ねなくても奥行きが生まれ、大人のまぶたにも自然になじむのが特徴です。
ルナソル「モノアイカラーレーション」は、ひと塗りでニュアンスの変化が楽しめる単色タイプ。波打つような限定デザインが施され、見た目にも気分が上がるアイテムです。
▲ルナソル「モノアイカラーレーション」 限定３色（写真はEX13 イノセントブレス） 各￥3,520（税込）
“EX13 イノセントブレス”は淡いラベンダーにブルーやグリーンの光が溶け込むような発色で、冬らしい透明感を演出。まぶた中央に狭めにのせるだけで、立体感と柔らかな輝きが生まれます。
冬はメイクの質感を少し変えるだけで印象が大きく変わる季節。素肌感をきれいに整えるベース、気分で色を選べるミニリップ、光をまとった偏光シャドウなど、トレンドを取り入れやすいアイテムばかりです。仕上がりのポイントを押さえながら、今年の冬メイクを自分らしくアップデートしてみてください。＜text＆photo：Chami＞
