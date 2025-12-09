今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月8日（月）〜12月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月8日（月）〜12月14日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、エネルギーがあって部屋にいるよりも、いろんなところへ出かけたくなりそう。友達や恋人を誘ってドライブするのも楽しめそう。きれいな夜景や景色を観ていると、なりたかった自分がイメージできるでしょう。恋愛面は、相手が自分と同じような志を持っているとうまくいきそう。将来の夢や目標などを話してみるといいかも。
★ワンポイントアドバイス★
仕事のこだわりを一度ストップし、周りの人のアドバイスを参考にすると良い結果がついてくるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
