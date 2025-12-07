»¯¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ÄÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¼¥í¤Î¡ÈÈá·à¡É¡¡MLB¤¬»×¤ï¤ºÇÛÎ¸¡Ö»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£³Æ¶¥µ»¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¶¦¤ËÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Èá¤·¤»ö¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢NFLÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¥È¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£»á¡¢NBAÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¡¢NHLÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥°¥ì¥Ä¥¡¼»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¶¥±é¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤½¤¦¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¥Ä¥¡¼»á¤È¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤ÏÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥«¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÈNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¶¦¤Ë4²ó¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£»á¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò¼Â¤Ë7²óÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ï¤Ê¤·¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤Î¼ººö¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï4¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎMVP¤Ë¤¢¤¿¤ë¾Þ¤Î²ó¿ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¥ê¥ó¥°¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËMVP¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMVP¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈá¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡MVP¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢ÎòÂåºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë