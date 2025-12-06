直近のリーグ戦2試合ではリーズ(3-2〇)、フラム(4-5〇)相手に不安定な戦いとなるも、何とか連勝と収めたマンチェスター・シティ。勝ち点6を積み上げ、失速しないアーセナルに喰らいついている。



シティの次節の対戦相手は好調サンダーランド。2位対6位のゲームがシティのホームで実現する。



シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督は前日会見に出席。『Daily mail』ではこの試合でもロドリが出場できないと明かした。





「ロドリは別次元の選手だ。もしロドリがフラム戦の最後の20分で起用できたら、どうなっていたと思う。ボールに触れずとも、彼の存在だけで他の10人の選手は安心し、より良い状態になっていたと思う。彼がそこ(アンカー)にいるだけで、より良いプレイができるんだ」「彼の復帰を心から願っている。かけがえのない選手だ。彼はすでにピッチでトレーニングを始めている。数週間後には復帰できるだろう。彼は以前よりも慎重になっている」「復帰したらプレシーズンに出なければならない。90分、いきなりプレイするわけにはいかない。前十字靭帯を損傷すると、体は別物になってしまう」ロドリが欠場となれば、サンダーランド戦での先発はニコ・ゴンザレスになると予想できるが、彼の疲労は気になるところだ。ロドリに続いてマテオ・コヴァチッチも負傷の影響で離脱しており、アンカーは実質ニコのみとなっている。代役としてはタイアニ・ラインデルス、ジョン・ストーンズの名前が挙がるが、前者のアンカー起用はアストン・ヴィラ戦の一度きりで、その試合はアウェイで敗戦となった。そうなると、ストーンズのMF起用が代案となる。冬の移籍市場開幕が近づいており、ロドリの状態次第では新戦力獲得の可能性もある。守備的MFではノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、アタランタのエデルソンの名前が報じられている。