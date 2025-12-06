山崎実業のこれで「どこ置いたっけ…」がなくなった。引っ越し・衣替えのマストアイテム
引っ越しや衣替えなど、なにかとガムテープの出番が増えるこの季節。
「あれ、どこ置いたっけ」と、ガムテープを使おうとするたびに探すのをやめたい……。
そこで、ガムテープの定位置を作れるアイテムを、山崎実業で見つけました。
マグネットでガムテープを保管できる
それが、「マグネットテープホルダー タワー」というアイテム。
裏面がマグネットになっているので、キッチンや玄関にぺたっと設置できます。
これなら片手でパッと取り出せるから、梱包した荷物を持っていても取り出しやすそう！
無駄のないシンプルなつくり
実際にキッチンへ設置してみるとこんな感じ。
数日使ってみたところ、輪にテープの芯をかけるシンプルなつくりだから、片手で取る／しまうをできるのがとても楽に感じました。
そして、ガムテープが常に見える形状なのに、生活感の出にくいスッキリしたデザインが◎。
マグネットの磁力が完璧
裏は全面マグネットで、多少ずっしり感のあるガムテープをかけても、ズレたりテープと一緒に外れてしまったりということがありません。
山崎実業のマグネット収納はわが家にたくさんありますが、このガムテープホルダー含め、どれも頑丈で片手では外しにくいほど……。
ちなみに耐荷重は450g。この頼もしさ、さすが山崎実業だなあ。
マスキングテープの収納にも
さらに、2つあるうちの内側のホルダーはマスキングテープにピッタリのサイズ感。
小さくてなくしやすいマスキングテープも、こうしてまとめて収納できます。
ダイソーのガムテープとマスキングテープはピッタリ収まったので、一般的なサイズ感なら難なく収納できるかと思います。
・対応サイズ
ホルダー部大：幅5cm以内、巻芯径7.6cmの粘着テープ・養生テープ等
ホルダー部小：幅5cm以内、巻芯径3cmのマスキングテープ等
意外と出番が多いのに「なんとなくこのへんに置く」と、定位置のなかったガムテープ。
定位置ができたことで、家の中でガムテープを見失うことがなくなりました。
Photo: mio