引っ越しや衣替えなど、なにかとガムテープの出番が増えるこの季節。

「あれ、どこ置いたっけ」と、ガムテープを使おうとするたびに探すのをやめたい……。

そこで、ガムテープの定位置を作れるアイテムを、山崎実業で見つけました。

マグネットでガムテープを保管できる

山崎実業 「マグネットテープホルダー タワー」

それが、「マグネットテープホルダー タワー」というアイテム。

裏面がマグネットになっているので、キッチンや玄関にぺたっと設置できます。

これなら片手でパッと取り出せるから、梱包した荷物を持っていても取り出しやすそう！

無駄のないシンプルなつくり

実際にキッチンへ設置してみるとこんな感じ。

数日使ってみたところ、輪にテープの芯をかけるシンプルなつくりだから、片手で取る／しまうをできるのがとても楽に感じました。

そして、ガムテープが常に見える形状なのに、生活感の出にくいスッキリしたデザインが◎。

マグネットの磁力が完璧

裏は全面マグネットで、多少ずっしり感のあるガムテープをかけても、ズレたりテープと一緒に外れてしまったりということがありません。

山崎実業のマグネット収納はわが家にたくさんありますが、このガムテープホルダー含め、どれも頑丈で片手では外しにくいほど……。

ちなみに耐荷重は450g。この頼もしさ、さすが山崎実業だなあ。

マスキングテープの収納にも

さらに、2つあるうちの内側のホルダーはマスキングテープにピッタリのサイズ感。

小さくてなくしやすいマスキングテープも、こうしてまとめて収納できます。

ダイソーのガムテープとマスキングテープはピッタリ収まったので、一般的なサイズ感なら難なく収納できるかと思います。

・対応サイズ ホルダー部大：幅5cm以内、巻芯径7.6cmの粘着テープ・養生テープ等 ホルダー部小：幅5cm以内、巻芯径3cmのマスキングテープ等

意外と出番が多いのに「なんとなくこのへんに置く」と、定位置のなかったガムテープ。

定位置ができたことで、家の中でガムテープを見失うことがなくなりました。

