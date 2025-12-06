この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

グラングリーン大阪でクリスマスイベント 巨大な透明ドームや炎のモニュメントも

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グラングリーン大阪（大阪市北区）うめきた公園サウスパークで12月4日、クリスマスイベント「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」が始まった。



芝生広場には、直径11メートル・高さ6メートルの巨大な透明ドーム「THE DOME」が登場。ドーム内では読書やボードゲームを楽しめるほか、多様な体験コンテンツを展開する。開放時間は基本12時～21時（※日によって異なる）。



水盤エリアには、篝火（かがりび）型のシグネチャーモニュメント「THE KAGARIBI」が登場。炎を模した光の演出が水面に映えるほか、薪がはじけるようなインスタレーション音源も展開する。点灯時間は17時～24時で、15分ごとにミストショーも実施する。展示は2026年1月12日まで。



クリスマスイベントは12月25日まで。