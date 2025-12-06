ÂçÀã¤Î¤Ê¤«¡Ö4·ï¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¡×¤¬È¯À¸¡ª Âç·¿¼Ö¤¬¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÌ¤ÁõÃå¡×¤ÇÁö¹Ô¤·¡ÈÆ½±Û¤¨¡É¤Ç¤¤º¡Ä 3Æü¤«¤é¤ÎÂçÀã¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥¯¼ÖÎ¾¡×Â¿È¯ ¹ñÆ»¤Ç¸òÄÌµ¬Â§¤â »³·Á¡¦µÜ¾ë
ÅìËÌ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯Â³½Ð
¡¡2025Ç¯12·î3Æü¤«¤é5Æü¤«¤±¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î»³´ÖÉô¤òÄÌ¤ë¹ñÆ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¼ÖÎ¾¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¡ÖÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¼ÖÎ¾¡×¤Ç¤¹ ²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡12·î4Æü¤Î12»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤ÈÊ¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¤Î¸©¶¤Ë¤¢¤ë¹ñÆ»13¹æ¤Î¡Ö·ª»ÒÆ½¡×ÉÕ¶á¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¼ÖÎ¾¤¬È¯À¸¡£
¡¡Ê¡Åç²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÂç·¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥óÌ¤ÁõÃå¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬Ï©¸ª¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿13»þ¤Ë¤ÏµÜ¾ë¸©Âçºê»ÔÌÄ»Ò²¹Àô¤Î¹ñÆ»47¹æ¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥óÌ¤ÁõÃå¤ÎÂç·¿¼ÖÎ¾2Âæ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü15»þ¤Ë¤â¡¢»³·Á¸©¾®¹ñÄ®¤Î¹ñÆ»113¹æ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÂç·¿¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¡£Æ»Ï©¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¤êºä¤òÅÐ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³·Á²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¸½¾ì¤ÇÊÒÂ¦ÄÌ¹Ô¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢17»þ¤Þ¤Çµ¬À©¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü5Æü¤Î11»þ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆ»112¹æ¤Î»³·Á¸©À¾ÀîÄ®¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¼ÖÎ¾¤¬È¯À¸¡£Æ»Ï©¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥»¥À¥ó¤Ç¡¢¶¶¤Î¾å¤Ç¼ÖÂÎ¤¬²£¤Ë¤Ê¤êÎ©¤Á±ýÀ¸¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Æ»Ï©´ÉÍý¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥«¡¼¤¬½ÐÆ°¤·¡¢ÊÒÂ¦ÄÌ¹Ôµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡²áµî¤ÎÂçÀã¤Ç¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¡¦Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼ÖÎ¾Î©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¡¢²ò¾Ã¤Þ¤Ç¤ËÂçÉý¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï´Ø±ÛÆ»¤Î·îÌëÌîIC¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¤«¤é¾®½ÐIC¡Ê¸½¡§µû¾ÂIC¡¦¿·³ã¸©¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÌó70km¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢2000Âæ°Ê¾å¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¡£ÄÌ¹ÔºÆ³«¤Þ¤Ç¤Ë48»þ´Ö°Ê¾å¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¿À¹âÂ®¤Î´Ø¥ö¸¶ICÉÕ¶á¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂÚÎ±¤¬È¯À¸¤·¡¢²ò¾Ã¤Þ¤Ç¤Ë34»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤â2018Ç¯¤ä2022Ç¯¤ÎÂçÀã¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÅÐ¤êºä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤ä¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÂçÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂçÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤äÂÚÎ±¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¡ÖÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¡×Á¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂç·¿¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀãÆ»¤ÇÉÔ½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤Ë¤è¤ë°¼Á¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´Æºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ç³°½Ð¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÎÀÑÀãÏ©¡¢Åà·ëÏ©¤ÎÁö¹Ô¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·È¹Ô¡¦Áá¤á¤ÎÁõÃå¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤äº½¤Ê¤É¤ÎÅßÍÑÁõÈ÷¤Î·È¹Ô¡¢Ëü¤¬°ìÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿ºÝ¤ËÈ÷¤¨¡¢¼ÖÆâ¤ËÈó¾ïÍÑ¤Î°ûÎÁ¡¿¿©ÎÁ¡¢ÌÓÉÛ¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ò·È¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤·¥¯¥ë¥Þ¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Àã¤¬¥Þ¥Õ¥é¡¼¡ÊÇÓµ¤´É¡Ë¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬¼ÖÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ää¼Ö¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¼þÊÕ¤ÎÀã¤ò½üµî¤·¤¿¤ê¡¢´¹µ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç³ÎÁ¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËËþ¥¿¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¥¬¥¹·ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ç³ÎÁ¤Î»ÄÎÌ¤Ë¤âÎ±°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£