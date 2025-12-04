マーベル『ムジョルニアみくじ&ストームブレイカーみくじ』東京コミコン2025 Happyくじブースで限定販売

ハズレなしの賞品が手に入る「Happyくじ」より、歴代のMARVEL作品のグッズが必ず当たる『ムジョルニアみくじ&ストームブレイカーみくじ』が登場だ。2025年12月5日（金）~12月7日（日）に幕張メッセで開催される東京コミコン2025のHappyくじブース（ブース番号:E-36）にて限定販売される。

東京コミコン2022・2023のHappyくじブースで大行列ができるなど、連日大好評だったムジョルニアみくじがパワーアップして再登場。今回は従来のムジョルニアみくじに加え、新たにストームブレイカーみくじも加わる。

景品も3等級へとリニューアルし、Tシャツ（20種類）、ステッカー（35種類）、メタリックカード（65種類）をご用意。いずれの景品も、歴代マーベル作品のキービジュアルやロゴをメインとしたデザインで、手にするだけでこれまでの作品の歴史を振り返ることができる。東京コミコン2025でしか手に入らない特別なアイテムだ。一回300円（税込）なので、トライしやすい。

さらに、2026年2月6日（金）に販売開始予定のHappyくじ STARWARS 『EWOKS』 の景品を先行展示。モフモフとした質感が魅力の全高50cmのLast賞『ウィケット BIGぬいぐるみ』や、A賞『フード付きブランケット』など、景品の可愛さも肌触りも体験することができる。

Tシャツ（全20種）

サイズ:フリー

ステッカー（全35種）

サイズ（約）:W90×H60mm以内

メタリックカード（全65種）

サイズ（約）:A5