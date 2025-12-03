ジェイソン・ステイサム主演の新作映画『Shelter（原題）』より、米予告編映像が公開された。ステイサム版『レオン』『子連れ狼』的ハードアクションだ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

今回のステイサムが演じるのは元暗殺者のメイソン。かつてエリート部隊で殺人マシーンのように暗躍したメイソンは、今は事情あって孤島に隠遁している。

そんなメイソンに物資を届け続ける少女に、彼は礼すら言わない。ある日、彼らの元に傭兵部隊が嵐と共に襲来。ターゲットはメイソンだ。彼は少女を守るため、かつての殺人スキルを駆使しながら戦い、自身の過去と向き合わなければならなくなる……。

監督は『エンド・オブ・ステイツ』（2019）『グリーンランド -地球最後の2日間- 』（2020）や『カンダハル 突破せよ』（2023）など骨太なアクションを得意とするリック・ローマン・ウォー。

この投稿をInstagramで見る

『ビーキーパー』（2024）『ワーキングマン』（2025）など痛快無双アクションが続いたステイサムだが、本作はもう少しシリアスなトーン。次々と現れる追っ手を倒しながら、少女を守り抜くため命を課して戦いに挑む。

共演は『生きる LIVING』（2022）などの大御所ビル・ナイと、『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』（2022）のナオミ・アッキー。

ジェイソン・ステイサム主演『Shelter（原題）』は2026年1月30日US公開。