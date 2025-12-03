F1のレッドブルとジュニアチームのレーシングブルズは2日（日本時間3日）、来季のドライバーを発表。角田裕毅（25）はいずれからも外れてレッドブルのテスト＆リザーブドライバーに就任し、来季のレギュラーシートを失った。

レッドブルのドライバーは残留を表明していたマックス・フェルスタッペン（28＝オランダ）に加え、レーシングブルズで今季3位1回を含む入賞9回と活躍したアイザック・ハジャー（21＝フランス）が“昇格”。レーシングブルズはリアム・ローソン（23＝ニュージーランド）が残留し、F2から昇格するアービッド・リンドブラッド（18＝英国、スウェーデン）とコンビを組む。

現役日本人唯一のF1ドライバー、角田のシート喪失は日本時間3日午前0時に発表され、ネットは大荒れとなった。レッドブルのメキース代表が来季ドライバー発表を2日と明言していたこともあり、SNSでは沈黙するレッドブルやF1の公式サイトに「何時に発表？」「まだなのか」といらだつファンが続出。レッドブル公式Xがドライバー発表とは関係ない投稿をすると、「KEEP YUKI!!」と角田のチーム残留を願うコメントが殺到した。

ドライバーが正式発表されると、Xには「え、待って無理、ほんとに現実？」「来年のF1なにをモチベーションに見ればいいんだ」と角田のシート喪失を嘆く声や、「角田が乗らないなら来シーズンからはマジでレッドブルを応援する理由ないな」「もうレッドブルは一生飲みません。Monster Energy飲みます」とレッドブルの決定を批判する声があふれた。一方で、「角田くんホントにホントにホントにありがとう」と感謝するコメントや「2027年にどこかのチームのレギュラードライバーになってることを願います！」と再起を期待する声も書き込まれた。