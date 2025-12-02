気になるお尻 → しっかりカバー！【ハニーズ】大人の味方♡「上品コート」

寒さが本格化する冬、おしゃれと体型カバーを両立できるコートがあれば心強いもの。そこで今回は、【ハニーズ】と、ハニーズの一部店舗や公式オンラインストアで展開されている大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】から、「上品コート」をピックアップ。大人世代に取り入れやすいデザインで、気になるお尻までさりげなくカバーしてくれる着丈のコートを厳選しました。きれいめにもカジュアルにもマッチする、冬のお出かけに寄り添う1着を、ぜひチェックしてみて。

多彩な着こなしが叶うマルチウェイコート

【GLACIER lusso】「マルチｗａｙコート」\7,900（税込）

スタンドカラー、テーラードカラー、ステンカラーと、襟の形を3通りに変えられるうえ、袖下にファスナーが付いて袖のシルエットも変化させられるコート。ゆったりした幅があり、お尻にかかる着丈で、体型カバーが叶うはず。寒くなる日には、厚手のセーターを着こんでも着膨れ感なく着こなせそう。小春日和の日には、袖のファスナーを開けて、レディな着こなしを楽しんでみて。

女性らしさが引き立つやわらかAラインシルエット

【GLACIER lusso】「ノーカラーコート」\6,900（税込）

ふんわり広がるAラインシルエットと、すっきりとしたノーカラーデザインで、品のある大人らしいスタイリングに仕上がりそうなコート。お尻まで隠れる着丈と、肩まわりをなだらかに見せるドロップショルダーで、自然な抜け感も演出。暖かみのあるシャギー素材を使用しており、見た目にも着心地もシーズンムードを盛り上げてくれそうです。大人フェミニンな雰囲気で、通勤やきちんとした場面にもぴったり。

トラッドなムード漂うきれいめコート

【ハニーズ】「ステンカラーコート」\5,980（税込）

ベーシックなデザインにトラッドな雰囲気を添えたステンカラーのコートは、きちんと感がありながらもかしこまりすぎず、デイリーコーデにほどよくなじみそう。裾に向かって広がるAラインシルエットとゆったりめの身幅が特徴で、お尻がしっかり隠れる着丈も嬉しいポイントです。公式サイトによると、「環境に優しい再生ポリエステルを使用した、軽くて暖かなフェイクウール素材」とのこと。

冬に頼れる上品スタンドカラー

【ハニーズ】「スタンドハーフ丈コート」\5,980（税込）

スタイリッシュな印象を演出してくれそうなスタンドネックのコートは、バサッと羽織るだけでおしゃれ見えが狙えそう。お尻まで隠れる着丈ながら長すぎず、軽やかな着こなしを楽しめるはず。ほどよくシャープなシルエットは、スカートにもパンツにも合わせやすそうです。大人に似合うハニーズの上品コートは、どれを選んでもこの冬の一軍アウターとして活躍してくれるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki