100均で見つけた無印激似商品！むしろこっちのほうがいいかも…♡指名買い優秀文具アイテム
商品情報
商品名：ペンケース（両面）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480752662
無印良品そっくりで機能性抜群！ダイソー「ペンケース（両面）」
ダイソーの文具売り場で見つけた「ペンケース（両面）」は、その名の通り両サイドに収納できる便利な2面タイプ。
ポリプロピレン素材の半透明ボディはシンプルでスタイリッシュ、まるで無印良品の「ポリプロピレンペンケース 横型」を思わせるミニマルデザインです。
実は本家以上に使いやすいポイントとして「片面に仕切りが付いている」のが魅力♡
クリップや消しゴムなど、散らばりがちな小物もスッキリ収納できるんです。
もう片面は仕切りなしで、はさみや定規など幅のあるステーショナリーが入れやすいスペースに。
両面構造ですが、見た目ほど深さがないため、セロテープなど高さのあるアイテムはやや入りにくいものの、ペンや付箋などの整理にはぴったり。
2つのスペースを使い分けることで、ごちゃつきがちな文具類をすっきりまとめて収納しておけます。
文房具以外にも大活躍！ミニ裁縫セットにもぴったり
このペンケース、アイディア次第で“じゃない使い方”もいろいろできて便利♪
筆者自身は、ミニ裁縫セットとして活用しています。仕切りがあることで糸が転がらず、ボタンやメジャーなど細かい道具をすっきり収納しておけて快適です。
シンプルなデザインなので入れるものを選ばず、もちろん持ち運びもしやすいのでマルチに活躍してくれますよ。
今回は、ダイソーの「ペンケース（両面）」をご紹介しました。
無印良品風のシンプルなおしゃれさと、仕切り付き・両面仕様という機能性が嬉しい、ダイソーの税込220円商品です。文具整理にもちょっとした小物収納にも優秀なので、気になる方はぜひダイソーでチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。