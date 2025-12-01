100均で見つけた無印激似商品！むしろこっちのほうがいいかも…♡指名買い優秀文具アイテム

ダイソーで無印激似のペンケースを発見しました！見た目は無印良品の「ポリプロピレンペンケース 横型」にそっくりなのに、実は本家にはない“仕切り付き”で細かいアイテムを分けて収納できる優れもの♪さらに2面仕様で文房具はもちろん、ちょっとした小物の収納にも使えます。早速、詳しくご紹介していきますね。

商品情報

商品名：ペンケース（両面）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480752662

無印良品そっくりで機能性抜群！ダイソー「ペンケース（両面）」

ダイソーの文具売り場で見つけた「ペンケース（両面）」は、その名の通り両サイドに収納できる便利な2面タイプ。

ポリプロピレン素材の半透明ボディはシンプルでスタイリッシュ、まるで無印良品の「ポリプロピレンペンケース 横型」を思わせるミニマルデザインです。

実は本家以上に使いやすいポイントとして「片面に仕切りが付いている」のが魅力♡

クリップや消しゴムなど、散らばりがちな小物もスッキリ収納できるんです。

もう片面は仕切りなしで、はさみや定規など幅のあるステーショナリーが入れやすいスペースに。

両面構造ですが、見た目ほど深さがないため、セロテープなど高さのあるアイテムはやや入りにくいものの、ペンや付箋などの整理にはぴったり。

2つのスペースを使い分けることで、ごちゃつきがちな文具類をすっきりまとめて収納しておけます。

文房具以外にも大活躍！ミニ裁縫セットにもぴったり

このペンケース、アイディア次第で“じゃない使い方”もいろいろできて便利♪

筆者自身は、ミニ裁縫セットとして活用しています。仕切りがあることで糸が転がらず、ボタンやメジャーなど細かい道具をすっきり収納しておけて快適です。

シンプルなデザインなので入れるものを選ばず、もちろん持ち運びもしやすいのでマルチに活躍してくれますよ。

今回は、ダイソーの「ペンケース（両面）」をご紹介しました。

無印良品風のシンプルなおしゃれさと、仕切り付き・両面仕様という機能性が嬉しい、ダイソーの税込220円商品です。文具整理にもちょっとした小物収納にも優秀なので、気になる方はぜひダイソーでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。