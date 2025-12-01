「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」は年内限定生産。販売終了が迫る
【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット】 2025年内 生産終了予定 価格：53,980円
【「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」セット内容】
任天堂は、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」の生産を2025年内で終了する。
本商品は、「Nintendo Switch 2 日本語・国内専用」と、Switch2用レースゲーム「マリオカート ワールド」ダウンロード版がセットになったもの。6月に発売されたSwitch2本体と共に、販売が開始された。価格は53,980円で、Switch2本体、ソフト「マリオカート ワールド」を別々で購入するよりもお得な価格となっている。
年内限定生産の商品になっているため、マイニンテンドーストアや各家電量販店での販売が近々終了する可能性がある。
・Nintendo Switch 2 本体（日本語・国内専用）
・「マリオカート ワールド」（ダウンロード版※）
・Joy-Con 2 (L)とJoy-Con 2 (R)
・Joy-Con 2 グリップ
・Joy-Con 2 ストラップ
・Nintendo Switch 2ドック
・ウルトラ ハイスピード HDMIケーブル
・Nintendo Switch 2 ACアダプター・USB-C充電ケーブル
※本体をインターネットに接続して、ニンテンドーeショップでソフトをダウンロードする必要があります。
