【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット】 2025年内 生産終了予定 価格：53,980円

任天堂は、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」の生産を2025年内で終了する。

本商品は、「Nintendo Switch 2 日本語・国内専用」と、Switch2用レースゲーム「マリオカート ワールド」ダウンロード版がセットになったもの。6月に発売されたSwitch2本体と共に、販売が開始された。価格は53,980円で、Switch2本体、ソフト「マリオカート ワールド」を別々で購入するよりもお得な価格となっている。

年内限定生産の商品になっているため、マイニンテンドーストアや各家電量販店での販売が近々終了する可能性がある。

【「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」セット内容】

・Nintendo Switch 2 本体（日本語・国内専用）

・「マリオカート ワールド」（ダウンロード版※）

・Joy-Con 2 (L)とJoy-Con 2 (R)

・Joy-Con 2 グリップ

・Joy-Con 2 ストラップ

・Nintendo Switch 2ドック

・ウルトラ ハイスピード HDMIケーブル

・Nintendo Switch 2 ACアダプター・USB-C充電ケーブル

※本体をインターネットに接続して、ニンテンドーeショップでソフトをダウンロードする必要があります。

(C) Nintendo