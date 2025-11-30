ノイキャンないけど高性能。「AirPods 4」が19％オフだから買っておきませんか？
定番中の定番。
iPhoneとの相性バツグンなワイヤレスイヤホンといえば、やっぱりAirPods。その最新モデルである「AirPods 4」が、Amazonブラックフライデーで19％オフの1万7700円となっています。
Apple AirPods 4
17,700円
AirPodsシリーズではエントリーモデルとなりますが、機能は充実。H2チップ搭載でオーディオ＆通話品質が高い上、空間オーディオに対応。イヤホン単体で5時間、充電ケース込みで最大30時間の音楽再生が可能とタフさもアップしています。
また、相手の声を取り込んでのライブ翻訳も使えます。もう、言葉の壁なんてこの世の中にはないんだ！
上位モデルとの違いは、ノイキャンの有無。ノイキャンはないけれど、別にノイキャンなくてもいいよって方は、かなりお得になりますね。
iPhoneユーザーなら1台は持っていて損はないので、お安い時期に買っておきましょう。
