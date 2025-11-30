11月28日、中国・上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」で起きた“歌唱強制中断”騒動が、多くの注目を集めている。

「この日のイベントで、アニメ『ONE PIECE』の主題歌で知られる歌手・大槻マキさんのパフォーマンス中に、いきなり音楽やマイクがストップされる事態が発生したんです。SNS上で拡散されている動画では、驚いて動きを止めた大槻さんのもとにスタッフがかけより、マイクを奪い取ったのち、呆然とした表情で退出させられる姿が映っていました。

その後、大槻さんの公式サイトでは、『パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました』と報告され、29日に予定していた出演も取りやめになったと説明されています」（芸能記者）

同イベントでは、ももいろクローバーZらも出演予定だったが、各々が出演中止を報告している。

今月7日には、高市早苗首相の「台湾有事」めぐる「存立危機事態になりうるケース」という発言をうけ、日中関係が緊迫。ゆずやJO1など、メジャーなアーティストたちの中国公演が次々と中止になるなど、芸能分野でも大きい影響が出てきている。

こうしたタイミングで公演を決行したことに、疑問を抱く者もいるようだ。タレント・フィフィは、自身のXにて、今回の騒動を取り上げた投稿を引用し、こうつづった。

《日本に執拗な意地悪と圧力を繰り返しているこの時期に中国でパフォーマンスって…こうした事態が起きることも十分に想定できるよね。》

発言をうけ、X上では“犯人探し”の議論が沸騰している。

《高市のせいにしたがる人が多いけど、開催を決定したバンダイナムコの浅慮のせいでは？》

《これは出演した方が悪いと言いたいのですか？キャンセルに係る費用などもある中でアーティストに責があるとお考えですか？》

《この手のイベントは1年以上前から計画されているからこんなになるとは思ってもみなかったが正解だろう。》

イベントの主催・バンダイナムコは、29、30日に予定していたステージも、《諸般の事情により、公演を中止とさせていただくこととなりました》と公式Xにて発表した。

「大型イベントのため、開催前から中止発表をおこなうには、多くのハードルがあったでしょう。ただ、はたして事前の話し合いはどこまでおこなわれていたのかは不明です。映像やマイクが一斉にストップしたということは、運営側が対応したということですが、なぜわざわざ途中まで歌わせたのか……疑問が残ります。

いずれにせよ、大槻さんにとっては非常に苦い思い出になってしまったでしょうし、アーティストが中国のイベントに出演するリスクも浮き彫りになりました」（芸能記者）

この不協和音は、いつまで続くのだろうか。