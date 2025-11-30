食楽web

「ぱんじゅう」というおやつをご存じでしょうか？

道民の友人から、絶対に食べてほしいとおすすめされたこの名物は、大正時代から親しまれてきた小樽のソウルスイーツだそうです。

名前の由来は、パンのように焼いたお饅頭で、現在は食べられる店も少なくなり、貴重なご当地おやつでもあります。

小樽駅すぐ『正福屋』

JR小樽駅からほど近く、街に長く寄り添う『正福屋 小樽本店』があります。昭和の駄菓子屋さんのような賑やかで可愛らしい雰囲気が魅力で、店頭には、粒あん、クリーム、抹茶餡など種類豊富なぱんじゅうが並びます。

つぶあん

この日は定番の粒あんを購入。まず驚くのは、ころんと小さな見た目とのギャップです。手に取ると想像していたよりも重みがあり、卵ボーロのような懐かしい香りがふわっと広がります。

ほっくりと甘いつぶあんがぎっしり詰まっていました

薄くてカリッとした生地の中には、つぶあんがたっぷり。表面にまぶされたごまの香ばしさもアクセントになっていて、甘さは控えめで、飽きずに食べられる素朴な味わいです。思わずもう一つ、もう一つと手が伸びる味わいです。

1個120円というお手頃さ

学生時代に近くにあったら、間違いなく毎日通っていたはず。そんな気持ちにさせられる、ほっと温かい味わいでした。ここでしか出会えない小樽の味として、旅の合間にぜひ立ち寄ってみてください。

袋もレトロで可愛らしい♪[食楽web]

（撮影・文◎畠美奈子）

●SHOP INFO

正福屋 小樽本店

住：北海道小樽市稲穂2-9-12

営：11:00～生地がなくなり次第終了

休：月曜

※テイクアウトのみ